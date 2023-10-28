Принятый Верховной Радой 19 октября (пока что в первом чтении) законопроект "О запрете религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией", вполне ожидаемо вызвал широкий интерес. В частности, интерес вызывают две основные правовые нормы: собственно, сам запрет и метод его применения через суд.

Как согласуются эти законодательные положения с Конституцией Украины?

Статья 35, ч. I Основного Закона утверждает: "Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания…" . Но это право "может быть ограничено…в интересах …защиты прав и свобод других людей" (ч. 2).

В ст. 36, ч. 1 эта свобода ограничивается в контексте всех общественных организаций "в интересах национальной безопасности". В новой редакции "Военной доктрины Украины", разработанной КМУ и одобренной СНБОУ 2 сентября 2015 г., утверждается: "На сегодняшний день военным противником …Украина считает РФ" (р. III, п. 28). То есть, не путинский режим, не какая-то отдельная государственная структура, а вся их страна, государство, общество. Сюда входит (не может не входить!) и столичный патриархат. К тому же появилось сообщение, что при их церковных учреждениях организованы специальные отделы, которые готовят солдат, идущих убивать нас. Так реализуется призыв Гундяева: "Надо же, наконец-то, дать ребятам настоящую работу ".

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В судах Украины уже рассматриваются уголовные дела против отдельных лиц и религиозных общин московского православия, которые сотрудничали с врагом (укрывательство оружия, диверсантов, враждебной литературы). А как быть с тысячами других? Они же утверждают, что не имеют никакого административного отношения к Москве. Так здесь должен быть применен второй аспект – правовая богословская экспертиза, которая усилит аспект политический.

Высочайшей молитвой верующих, для которых существует Церковь, является Святая Литургия. Она начинается (четвертая строчка) молитвой "За святейшего Архиерея (имя)… Господу помолимся". Хор отвечает: "Господи помилуй!".

Так христиане в Украине молятся за "Господнюю милость" для Гундяева, который составляет антиукраинские военные планы, произносит полные ненависти нарративы, освящает оружие и личный состав нашего врага, даже готовит "ребят" для "настоящей работы" в Украине? Эта молитва повторяется в Литургии трижды.

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Далее следует молитва "За Богом хранимый народ наш, за правление и все войско". Опять же: московский народ, правление и войско пришли на нашу землю грабить, пытать, убивать, и вы с ними в одной (евхаристически единой) Церкви?

А молитвенное мольба Спасителя: "Победы благоверному народу Твоему над противниками даруй..." . Какому народу Судья Всевышний должен даровать победу? Над каким врагом? Кого Он должен выслушать, если люди молятся в Церкви одного патриархата? Да нет, это не молитва, это смятение. Такая Церковь должна быть снята с регистрации. Сразу вся, как институция. Конечно, судорог. Ведь в Конституции Украины (ст. 37, ч. 3) предусмотрено: "Запрет деятельности объединений граждан осуществляется только в судебном порядке". Следовательно: запрет деятельности (и соответственно – снятие с регистрации) должен состояться – на основе политически – юридических и богословских экспертиз – одновременно, одним судебным решением по всей структуре УПЦ МП, как структуры, которая в духовной сфере полностью сочетается с "военным противником Украины", что приводит и к многочисленным уголовным правонарушениям.

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Об авторе. Михаил Косив, украинский политик, народный депутат Украины I-IV и VI созывов. Заслуженный деятель искусств Украины.

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