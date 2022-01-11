"Подчеркнули непреклонную поддержку Украины": заместитель Блинкена встретилась со Столтенбергом накануне переговоров РФ-НАТО

Об этом Венди Шерман написала в Twitter.



"Йенс Столтенберг и я встретились, чтобы обсудить завтрашнее заседание Совета НАТО-Россия и необходимость действий России для деэскалации напряженности. Мы подтвердили единый подход НАТО по отношению к России, который балансирует между сдерживанием и диалогом, и подчеркнули нашу непреклонную поддержку Украины", - говорится в сообщении.

Россия назвала "сложными и конкретными" переговоры с США 10 января.

Венди Шерман заявила, что США не позволят закрыть дверь в НАТО для новых стран и не будут обсуждать перспективы вступления Украины в НАТО без участия Киева. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb