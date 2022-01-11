"Подчеркнули непреклонную поддержку Украины": заместитель Блинкена встретилась со Столтенбергом накануне переговоров РФ-НАТО
Заместитель госсекретаря США Венди Шерман провела переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом за день до заседания Совета Россия-НАТО
Об этом Венди Шерман написала в Twitter.
"Йенс Столтенберг и я встретились, чтобы обсудить завтрашнее заседание Совета НАТО-Россия и необходимость действий России для деэскалации напряженности. Мы подтвердили единый подход НАТО по отношению к России, который балансирует между сдерживанием и диалогом, и подчеркнули нашу непреклонную поддержку Украины", - говорится в сообщении.
12 января состоится заседание Совета Россия-НАТО, посвященное ситуации вокруг Украины и требованиям РФ по нерасширению Альянса на восток.
Венди Шерман возглавляла американскую делегацию во время встречи с РФ по безопасности, Украине и НАТО 10 января в Женеве. Переговоры продолжались около 8 часов.
- Россия назвала "сложными и конкретными" переговоры с США 10 января.
- Венди Шерман заявила, что США не позволят закрыть дверь в НАТО для новых стран и не будут обсуждать перспективы вступления Украины в НАТО без участия Киева.
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