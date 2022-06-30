Подборка новых фейков от Путина о войне в Украине: "никаких терактов в Кременчуге" и "Украина как плацдарм для расшатывания России"
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 30 июня
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграм.
По его данным, российский президент Путин сделал дезинформационное заявление: "Из Украины делали плацдарм, чтобы расшатать Россию. И призывы к Киеву продолжать боевые действия подтверждают, что Украина - просто средство для Запада. Поэтому цели специальной военной операции России в Украине не изменились, она идет по плану".
Еще одна манипуляция, распространяемая пропагандистскими СМИ России, касается того, что "первые выпускники Мелитополя Запорожской области получили аттестаты российского образца о завершении образования. Получают аттестат только сейчас, поскольку предыдущая администрация региона уничтожила все данные учеников".
Однако такое решение оккупантов юридически никчемное и не приводит ни к каким правовым последствиям, отмечает Центр.
Еще один фейк, распространяемый россиянами, – что "в Кременчуге не было ни какого теракта… армия РФ не бьет ни по каким гражданским объектам во время спецоперации, а просто так у нас по полям никто не стреляет".
- Напомним, Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 29 июня.
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