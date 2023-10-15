Подбитый корабль в Севастополе и "салют" беспилотников в РФ: где у окупантов взрывалось на этой неделе

Больше о "хлопке" в России и на временно оккупированных территориях в недельном обзоре Еспресо.

Больше всего на этой неделе в России "хлопок расцветал" в Брянской и Белгородской областях

Российские медиа сообщили о том, что в результате атаки дронов на село Гудовка Брянской области во вторник, 10 октября, погибли двое военных армии РФ и еще четверо получили ранения.

В ночь на 11 октября якобы украинские беспилотники атаковали объекты на территории Суражского района Брянской области. Губернатор области Александр Богомаз писал: "Украинские террористы попытались атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА". Впрочем, беспилотные летательные аппараты самолетного типа якобы были уничтожены силами ПВО. Пострадавших и разрушений не фиксировали.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков 12 октября сообщил, что в результате падения обломков беспилотника, якобы сбитого ПВО, разрушен жилой дом, два человека погибли, еще двое - в тяжелом состоянии. Гладков также писал, что под завалами мог быть ребенок.

Также в Брянск вечером 12 октября раздался сильный взрыв. Сообщалось, что в тот день беспилотный летательный аппарат самолетного типа был сбит на окраине города силами РЭБ. Во время падения беспилотника произошла детонация взрывного устройства. По информации телеграм-канала Baza, после взрыва в городе вспыхнул пожар в районе мясокомбината. В тот же день о сбитом беспилотнике сообщили и в Белгороде. Губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что в Яковлевском городском округе системой ПВО была сбита БПЛА самолетного типа на подлете в город.

В субботу, 14 октября, министерство обороны России заявило о якобы атаке украинских БПЛА по объектам на территории РФ. Российская ПВО якобы уничтожила два беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря у побережья Краснодарского края.

В то время как в ночь на 15 октября Министерство обороны России заявило об сбитии 27 беспилотных летательных аппаратов. Восемнадцать из них – над Курской областью и два – над Белгородской.

А днем 15 октября СБУ заявила, что дронами атаковали электрическую подстанцию в селе Красная Яруга Белгородской области России. Конкретно она производила электроэнергию для военных объектов. "Очередная работа Службы безопасности для понимания оккупантов, что блэкаут в ответ на многочисленные обстрелы энергоинфраструктуры с их стороны, - это реальность, которая уже стоит у них на пороге", - подчеркнули в СБУ.

Охота на редкую птицу Черноморского флота РФ

Фото: ria.ru

12 октября стало известно, что военно-морские силы ВСУ возле временно оккупированного Севастополя повредили один из новейших кораблей Черноморского флота РФ "Павел Державин". Об этом в эфире Еспресо рассказал капитан ІІІ ранга Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-Морских сил ВСУ. В частности, он заявил, что этот корабль – довольно редкая птица. Он был построен в 2019 году, а с 2020 года поставлен в строй.

В пятницу, 13 октября, Служба безопасности совместно с Военно-морскими силами атаковали морскими дронами ракетоноситель "Буян" и корабль "Павел Державин" во временно захваченном Севастополе. Об этом сообщили "Украинская правда", "Суспильное" и LB.ua со ссылкой на источники в СБУ.

Фото: Силы обороны юга

Впоследствии Военно-Морские силы ВСУ официально подтвердили второе поражение патрульного корабля "Павел Державин". Для этого использовали дроны "Морской малыш" с экспериментальным вооружением. В то же время, так называемый губернатор временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что громкие звуки в районе Северного мола - это "тренировка расчетов ПВО".

Ракеты в Севастополе, разрушение стратегического для россиян моста и подрыв поезда в Мелитополе

Покоя нет оккупантам не только на территории России, но и во временно оккупированных городах и селах Украины, в частности:

Вечером 12 октября оккупационные власти Севастополя объявили воздушную тревогу, в местных пабликах писали о работе ПВО и якобы сбитой ракете.

В ночь на 12 октября в тылу кафиров уничтожили мост на магистрали М04 Горловка – Ясиноватая, который был важен для их логистики. Он находился к северу от Донецко-Макеевской агломерации, примерно в 1 км к востоку от села Васильевка. Важно, что через этот мост шел короткий маршрут между Горловкой и Донецком. К слову, Ясиноватая расположена вблизи Авдеевки, которую враг усиленно атакует в последнее время.

Фото: Петр Андрющенко

Но уже на следующий день, 13 октября, подразделение Движения сопротивления Сил специальных операций успешно выполнило задание во временно оккупированном Мелитополе. Благодаря диверсионным действиям украинских бойцов был уничтожен железнодорожный путь. В результате взрыва получили повреждения железнодорожное полотно и поезд, который перевозил боеприпасы и топливо для армии РФ.

Мнения экспертов

Профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ Богдан Данилишин утверждал, что успешные атаки на места базирования черноморского флота РФ позволяют Украине постепенно налаживать экспорт зерновых.

Успешные атаки на места базирования черноморского флота России во временно оккупированном Крыму позволяют Украине постепенно налаживать экспорт зерновых через временные коридоры для торговых судов. По состоянию на начало октября таким коридором воспользовалось уже более 20 судов. Это снижает потенциальные риски для экспорта нового урожая, что из-за благоприятных погодных условий окажется выше, чем прогнозировалось ранее.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказывала, что уничтожение вражеской логистики и пунктов боеснабжения приводит к уменьшению количества обстрелов со стороны оккупантов. Однако россияне не теряют активности и используют беспилотники для сброса осколочных боеприпасов на юге.

Пока переговоры о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS и Taurus продолжаются, а окончательное решение не принято, ВСУ есть чем беспокоить тылы агрессоров. Проверенная годами система ПВО С-200 благодаря модернизации украинских конструкторов открывает для себя новые возможности. Еспресо рассказывало о С-200 – ее создании, характеристиках и том, как после усовершенствования украинские ракеты могут залетать далеко в тыл рашистов.

Российские агрессоры не чувствуют себя в безопасности на собственной территории также из-за беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые с каждым днем залетают все дальше в тыл врага. Среди них – БпЛА "Морок", сведений о котором мало. Еспресо написало обо всем, что известно о беспилотнике, его характеристиках, цене и что о нем думает западная пресса.

Между тем стало известно, что США передадут Украине большую партию дронов-камикадзе Switchblade 600. Вице-президент по глобальному развитию бизнеса и маркетингу оборонного подрядчика AeroVironment Чарли Дин заявил, что они будут "чрезвычайно важными для обороны Украины". Это может повысить способность Киева уничтожать российскую тяжелую технику далеко за хорошо укрепленной линией фронта.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск капитан Илья Евлаш в эфире "Радио Свобода" отреагировал на уничтожение моста на трассе Горловка - Ясиноватая:

Подрыв этой трассы станет еще одним звоночком для того, что снабжать группировку, расположенную южнее Бахмута, станет сложнее. Поскольку эта трасса вела от Донецка и была одной из коротких дорог, по которой противник мог быстро перебрасывать крайне необходимые ему средства.

Министерство обороны Великобритании считает, что после серии ударов в августе и сентябре российский Черноморский флот, скорее всего, удвоил свою оборону. А еще Россия перевела свои корабли и подлодки из Севастополя в Новороссийск. Кроме этого, Россия из-за риска потери своих кораблей Черноморского флота, вероятно, перестанет блокировать украинскую торговлю в Черном море.