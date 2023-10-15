Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Подбитый корабль в Севастополе и "салют" беспилотников в РФ: где у окупантов взрывалось на этой неделе
Обзор

Подбитый корабль в Севастополе и "салют" беспилотников в РФ: где у окупантов взрывалось на этой неделе

15 октября, 2023 воскресенье
16:49
Война с Россией

На этой неделе россиянам снова было неспокойно: в Брянской и Белгородской областях гремели взрывы из-за атаки беспилотников. В то время как во временно оккупированном Севастополе подбили ракетоноситель и корабль

Больше о "хлопке" в России и на временно оккупированных территориях в недельном обзоре Еспресо.

Больше всего на этой неделе в России "хлопок расцветал" в Брянской и Белгородской областях

  • Российские медиа сообщили о том, что в результате атаки дронов на село Гудовка Брянской области во вторник, 10 октября, погибли двое военных армии РФ и еще четверо получили ранения.
  • В ночь на 11 октября якобы украинские беспилотники атаковали объекты на территории Суражского района Брянской области. Губернатор области Александр Богомаз писал: "Украинские террористы попытались атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА". Впрочем, беспилотные летательные аппараты самолетного типа якобы были уничтожены силами ПВО. Пострадавших и разрушений не фиксировали.
  • Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков 12 октября сообщил, что в результате падения обломков беспилотника, якобы сбитого ПВО, разрушен жилой дом, два человека погибли, еще двое - в тяжелом состоянии. Гладков также писал, что под завалами мог быть ребенок.
  • Также в Брянск вечером 12 октября раздался сильный взрыв. Сообщалось, что в тот день беспилотный летательный аппарат самолетного типа был сбит на окраине города силами РЭБ. Во время падения беспилотника произошла детонация взрывного устройства. По информации телеграм-канала Baza, после взрыва в городе вспыхнул пожар в районе мясокомбината. В тот же день о сбитом беспилотнике сообщили и в Белгороде. Губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что в Яковлевском городском округе системой ПВО была сбита БПЛА самолетного типа на подлете в город.
  • В субботу, 14 октября, министерство обороны России заявило о якобы атаке украинских БПЛА по объектам на территории РФ. Российская ПВО якобы уничтожила два беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря у побережья Краснодарского края.
  • В то время как в ночь на 15 октября Министерство обороны России заявило об сбитии 27 беспилотных летательных аппаратов. Восемнадцать из них – над Курской областью и два – над Белгородской.
  • А днем 15 октября СБУ заявила, что дронами атаковали электрическую подстанцию в селе Красная Яруга Белгородской области России. Конкретно она производила электроэнергию для военных объектов. "Очередная работа Службы безопасности для понимания оккупантов, что блэкаут в ответ на многочисленные обстрелы энергоинфраструктуры с их стороны, - это реальность, которая уже стоит у них на пороге", - подчеркнули в СБУ.

Охота на редкую птицу Черноморского флота РФ

корабель "Павел Державін"

Фото: ria.ru

  • 12 октября стало известно, что военно-морские силы ВСУ возле временно оккупированного Севастополя повредили один из новейших кораблей Черноморского флота РФ "Павел Державин". Об этом в эфире Еспресо рассказал капитан ІІІ ранга Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-Морских сил ВСУ. В частности, он заявил, что этот корабль – довольно редкая птица. Он был построен в 2019 году, а с 2020 года поставлен в строй.
  • В пятницу, 13 октября, Служба безопасности совместно с Военно-морскими силами атаковали морскими дронами ракетоноситель "Буян" и корабль "Павел Державин" во временно захваченном Севастополе. Об этом сообщили "Украинская правда", "Суспильное" и LB.ua со ссылкой на источники в СБУ.

На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"

Фото: Силы обороны юга

  • Впоследствии Военно-Морские силы ВСУ официально подтвердили второе поражение патрульного корабля "Павел Державин". Для этого использовали дроны "Морской малыш" с экспериментальным вооружением. В то же время, так называемый губернатор временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что громкие звуки в районе Северного мола - это "тренировка расчетов ПВО".

Ракеты в Севастополе, разрушение стратегического для россиян моста и подрыв поезда в Мелитополе

Покоя нет оккупантам не только на территории России, но и во временно оккупированных городах и селах Украины, в частности:

  • Вечером 12 октября оккупационные власти Севастополя объявили воздушную тревогу, в местных пабликах писали о работе ПВО и якобы сбитой ракете.
  • В ночь на 12 октября в тылу кафиров уничтожили мост на магистрали М04 Горловка – Ясиноватая, который был важен для их логистики. Он находился к северу от Донецко-Макеевской агломерации, примерно в 1 км к востоку от села Васильевка. Важно, что через этот мост шел короткий маршрут между Горловкой и Донецком. К слову, Ясиноватая расположена вблизи Авдеевки, которую враг усиленно атакует в последнее время.

Знищений міст між Ясинуватою та Горлівкою

Фото: Петр Андрющенко

  • Но уже на следующий день, 13 октября, подразделение Движения сопротивления Сил специальных операций успешно выполнило задание во временно оккупированном Мелитополе. Благодаря диверсионным действиям украинских бойцов был уничтожен железнодорожный путь. В результате взрыва получили повреждения железнодорожное полотно и поезд, который перевозил боеприпасы и топливо для армии РФ.

Мнения экспертов

Профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ Богдан Данилишин утверждал, что успешные атаки на места базирования черноморского флота РФ позволяют Украине постепенно налаживать экспорт зерновых.

Успешные атаки на места базирования черноморского флота России во временно оккупированном Крыму позволяют Украине постепенно налаживать экспорт зерновых через временные коридоры для торговых судов. По состоянию на начало октября таким коридором воспользовалось уже более 20 судов. Это снижает потенциальные риски для экспорта нового урожая, что из-за благоприятных погодных условий окажется выше, чем прогнозировалось ранее.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказывала, что уничтожение вражеской логистики и пунктов боеснабжения приводит к уменьшению количества обстрелов со стороны оккупантов. Однако россияне не теряют активности и используют беспилотники для сброса осколочных боеприпасов на юге.

Пока переговоры о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS и Taurus продолжаются, а окончательное решение не принято, ВСУ есть чем беспокоить тылы агрессоров. Проверенная годами система ПВО С-200 благодаря модернизации украинских конструкторов открывает для себя новые возможности. Еспресо рассказывало о С-200 – ее создании, характеристиках и том, как после усовершенствования украинские ракеты могут залетать далеко в тыл рашистов.

Российские агрессоры не чувствуют себя в безопасности на собственной территории также из-за беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые с каждым днем залетают все дальше в тыл врага. Среди них – БпЛА "Морок", сведений о котором мало. Еспресо написало обо всем, что известно о беспилотнике, его характеристиках, цене и что о нем думает западная пресса.

Между тем стало известно, что США передадут Украине большую партию дронов-камикадзе Switchblade 600. Вице-президент по глобальному развитию бизнеса и маркетингу оборонного подрядчика AeroVironment Чарли Дин заявил, что они будут "чрезвычайно важными для обороны Украины". Это может повысить способность Киева уничтожать российскую тяжелую технику далеко за хорошо укрепленной линией фронта.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск капитан Илья Евлаш в эфире "Радио Свобода" отреагировал на уничтожение моста на трассе Горловка - Ясиноватая:

Подрыв этой трассы станет еще одним звоночком для того, что снабжать группировку, расположенную южнее Бахмута, станет сложнее. Поскольку эта трасса вела от Донецка и была одной из коротких дорог, по которой противник мог быстро перебрасывать крайне необходимые ему средства.

Министерство обороны Великобритании считает, что после серии ударов в августе и сентябре российский Черноморский флот, скорее всего, удвоил свою оборону. А еще Россия перевела свои корабли и подлодки из Севастополя в Новороссийск. Кроме этого, Россия из-за риска потери своих кораблей Черноморского флота, вероятно, перестанет блокировать украинскую торговлю в Черном море.

Россия
окупанти
безпілотник
ракетний удар
Читайте также:
Авдіївка
13 октября, 2023 пятница
"Ситуация вокруг Авдеевки близка к критической": майор МВД Морозов рассказал о новой тактике врага
14 октября, 2023 суббота
Атака дикарей на Израиль поможет прийти в себя многим конгрессменам США в отношении России, - Бессмертный
Михайло Мудрик (праворуч), Україна - Північна Македонія
14 октября, 2023 суббота
Украина победила Северную Македонию в отборе Евро-2024
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.35
    Покупка 37.35
    Продажа 38.09
  • EUR
    Покупка 39.61
    Продажа 40.68
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
15 октября
17:51
МОК планирует создать Олимпийские игры по киберспорту
17:40
Инфографика
Курс валют на 15 октября: сколько стоит доллар и евро в обменниках
17:21
На 20-летие своего правления Алиев поднял флаг Азербайджана в бывшей столице уже не существующей "Нагорно-Карабахской Республики"
16:51
Ученые из Теннеси выяснили, действительно ли острая пища вредна
16:47
В Израиле впервые за всю историю эвакуируют целый город
16:34
Эксклюзив
Дипломат Осипенко спрогнозировал роль Китая в глобальном конфликте
16:29
В пригороде Чернигова два человека подорвались на мине в лесополосе
16:17
Эксклюзив
Явка на выборах в Польше, которая на 12:00 составляет 22%, превышает прошлые парламентские выборы
16:02
Израиль уничтожит ХАМАС, - Нетаньяху
15:59
Блинкен снова посетит Израиль, чтобы не допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке
15:45
В Курской области имитируют оборонительные рубежи, - Центр нацсопротивления
15:42
Эксклюзив
Израильский политолог назвал два возможных сценария участия Ирана в войне
15:27
Абдель Фаттах Ас-Сиси
Египет хочет созвать международный саммит для помощи сектору Газа
15:21
Завершился Варшавский международный кинофестиваль: украинские фильмы получили награды в двух конкурсах
15:12
Израиль требует закрытия местной редакции телекомпании Al Jazeera из-за "подстрекательства ХАМАСа"
15:09
Иран и Катар совместно помогают Газе
15:05
Эксклюзив
Квалифицированные медицинские специалисты и оборудование нужны в прифронтовых больницах – Ирина Рыбинкина
15:00
ХАМАС должен освободить заложников, а Израиль - создать гуманитарные коридоры для жителей Газы, - Папа Римский
14:59
OPINION
В поисках украин иудейских
14:47
В Донецке возникла угроза вспышки инфекции из-за переполненных оккупантами моргов, - ЦНС
14:46
Украину ожидают дожди, ветер и мокрый снег: прогноз погоды от Натальи Диденко
14:29
Путин заявил, что российская армия перешла к "активной обороне" в Украине
14:24
Актриса американского фильма ужасов "Кэрри" Пайпер Лори скончалась в возрасте 91 года
14:21
Эксклюзив
Отдельная часть украинского общества готовилась к войне с Россией все 32 года, - Зисельс на форуме Via Carpatia
14:08
За время оккупации в Крыму выявили более 5 тысяч нарушений прав человека
14:07
Глава ОБСЕ приедет в Киев
13:54
РФ установила заграждения на входе в Севастопольскую бухту, есть спутниковые снимки
13:51
Иран обещает вмешаться, если израильская операция в Газе продолжится, - Axios
13:45
Минобороны приняло на поставку ВСУ новые образцы военного вертолета и мотоцикла
13:36
Эксклюзив
Виталий Портников
Россия уже достигла того, что Украина перестала быть для нее цивилизационным конкурентом, - Портников на форуме Via Carpatia
13:35
"Такого ментального поражения, как на Харьковщине, у РФ не было нигде", - Буданов
13:26
Битва за Авдеевку повлияет на контрнаступление ВСУ независимо от того, чего добьется РФ, - The Economist
13:18
СБУ атаковала дроновами подстанцию в Белгородской области РФ, которая питала военные объекты, - СМИ
13:08
В Киеве 12-летняя девочка выпала из многоэтажки: полиция устанавливает обстоятельства
13:02
Эксклюзив
"В фильме "Церковь без креста" мы расскажем о сегодняшней преступной деятельности русской церкви в Украине", - Княжицкий
12:59
Zara
Кулеба заявил, что Ikea, H&M, Zara и другие бренды могут вернуться в Украину
12:53
Хезболла обстреляла ракетами израильскую базу на границе с Ливаном, - иранское ТВ
12:42
В Польше начались парламентские выборы и референдум
12:30
Обновлено
Оккупанты выпустили на Херсон и Бериславский район 13 управляемых авиабомб: повреждены жилые дома
12:04
продукти магазин
Британские ученые спрогнозировали, что человечество может столкнуться с дефицитом продовольствия спустя десятилетия
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV