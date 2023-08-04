Об этом заявил директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо.

"Взрывчатка весом 450 кг нанесла значительные повреждения враждебному десантному кораблю. Можно прогнозировать, что по меньшей мере пол года - год он может провести в доку (сооружение для хранения и ремонта, - ред.), если доплывет", - подчеркнул он.

Валерий Рябых отметил, что корабль могут и не восстановить в составе Черноморского флота РФ из-за серьезных повреждений.

Взрывы в Новороссийске

Утром в пятницу, 4 августа, жители российского города Новороссийски сообщили о взрывах. Минобороны РФ заявило, что Украина якобы атаковала двумя морскими дронами военно-морскую базу в городе.

Губернатор края сказал, что пострадавших и разрушений в результате атаки якобы нет. Отмечалось, что инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума не пострадала, отгрузка нефти продолжается, но движение судов в порту временно прекращено.

Впоследствии в сети появилась информация, что подбит десантный корабль "Оленегорский горняк". В частности, об этом писал и один из российских пропагандистов. Он утверждал, что якобы затопило один из отсеков, из-за чего судно опрокинуло на бок.

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что они не имеют отношения к инциденту в Новороссийске