Подбирал "моряков" для работы в ЕС: руководитель судоремонтной компании переправлял через госграницу уклонистов
Пограничники разоблачили руководителя судоремонтной компании, который незаконно переправлял через госграницу моряков для работы в ЕС
Об этом информирует в фейсбуке Одесский пограничный отряд ГПСУ .
Организатором оказался руководитель судоремонтной и крюинговой компании одной из стран Европы.
"Главным критерием в подборе уклонистов было наличие профессиональной квалификации моряка или специалиста по ремонту морских судов, ведь в дальнейшем планировалось их трудоустройство на судоремонтных предприятиях одной из стран ЕС", - говорится в сообщении.
За такое предложение злоумышленники просили $3 тыс. с человека.
Уклонистов провозили вне пунктов пропуска в Приднестровье, где местные правоохранители отправляли их в Молдову, проставляя отметки о пересечении государственной границы "задним числом" - до запрета выезда из Украины призывников.
"Конечной точкой путешествия нелегалов была одна из стран Европейского Союза, в которую они уже добирались регулярными автобусными рейсами. За успешную переправку мужчин организаторы трансфера получали дополнительное вознаграждение от "работодателя", - добавили в ГПСУ.
Правоохранители задержали троих уклонистов при попытке незаконной переправки через границу. Кроме того, разоблачили пособника организатора мошеннической схемы на территории Украины и перевозчика.
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