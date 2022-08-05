Об этом информирует в фейсбуке Одесский пограничный отряд ГПСУ .

Организатором оказался руководитель судоремонтной и крюинговой компании одной из стран Европы.

"Главным критерием в подборе уклонистов было наличие профессиональной квалификации моряка или специалиста по ремонту морских судов, ведь в дальнейшем планировалось их трудоустройство на судоремонтных предприятиях одной из стран ЕС", - говорится в сообщении.



За такое предложение злоумышленники просили $3 тыс. с человека.



Уклонистов провозили вне пунктов пропуска в Приднестровье, где местные правоохранители отправляли их в Молдову, проставляя отметки о пересечении государственной границы "задним числом" - до запрета выезда из Украины призывников.



"Конечной точкой путешествия нелегалов была одна из стран Европейского Союза, в которую они уже добирались регулярными автобусными рейсами. За успешную переправку мужчин организаторы трансфера получали дополнительное вознаграждение от "работодателя", - добавили в ГПСУ.



Правоохранители задержали троих уклонистов при попытке незаконной переправки через границу. Кроме того, разоблачили пособника организатора мошеннической схемы на территории Украины и перевозчика.

Злоумышленник, переправлявший военнообязанных через границу и требовавший более $15 тыс., задержан. Мужчина мог сотрудничать с военкоматом и врачами из комиссии.

Полиция Закарпатья задержала молодых людей, незаконно транспортировавших военнообязанных через госграницу.

В Винницкой области 19 мая суд признал двух молодых людей виновными в попытке подкупить пограничников и незаконно покинуть территорию Украины.

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