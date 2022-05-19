"Подберите оружие чужое, украинское, и себе ноги прострелите". Оккупант советует побратиму "оформлять" путевку в Россию
СБУ продолжает перехватывать разговоры оккупантов, в которых они рассказывают о том, как стреляют себе по ногам, чтобы вернуться с войны
Об этом информирует на странице в Фейсбуке Служба безопасности Украины.
Советами, стрелять себе по ногам делятся с собратьями.
"Да вы там это… подберите оружие чужое, украинское, и себя ноги прострелите", – советует захватчик своему товарищу.
Рашисты имитируют ранения от украинских защитников и надеются на госпитализацию и возвращение в Россию.
"Даем оккупантам небольшое дополнение "лайфхаку": не теряйте время – стреляйтесь из своего оружия, пока не поздно!", – говорится в сообщении.
В СБУ рассказывают, что причина очевидна: оккупанты не хотят быть пушечным мясом, когда командиры их бросают в горячие точки, а подкрепления нет.
"Окружают… Все тяжелее и тяжелее с каждым днем", – рассказывает рашист.
- РФ бросила в бой против Украины даже новобранцев и "альтернативщиков".
- Также ранее пленный оккупант рассказал о "расстрельных отрядах" в российской армии.
- Служба безопасности Украины перехватила разговоры оккупантов, которым российское командование в Харькове дало команду стрелять в гражданских.
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