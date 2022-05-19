Об этом информирует на странице в Фейсбуке Служба безопасности Украины.

Советами, стрелять себе по ногам делятся с собратьями.

"Да вы там это… подберите оружие чужое, украинское, и себя ноги прострелите", – советует захватчик своему товарищу.

Рашисты имитируют ранения от украинских защитников и надеются на госпитализацию и возвращение в Россию.

"Даем оккупантам небольшое дополнение "лайфхаку": не теряйте время – стреляйтесь из своего оружия, пока не поздно!", – говорится в сообщении.

В СБУ рассказывают, что причина очевидна: оккупанты не хотят быть пушечным мясом, когда командиры их бросают в горячие точки, а подкрепления нет.

"Окружают… Все тяжелее и тяжелее с каждым днем", – рассказывает рашист.

РФ бросила в бой против Украины даже новобранцев и "альтернативщиков".

Также ранее пленный оккупант рассказал о "расстрельных отрядах" в российской армии.

Служба безопасности Украины перехватила разговоры оккупантов, которым российское командование в Харькове дало команду стрелять в гражданских.