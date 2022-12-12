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Подавляющее большинство генерирующих мощностей украинской энергосистемы восстановлено, - Укрэнерго

12 декабря, 2022 понедельник
00:20
Новости

Украинские энергетики восстановили большинство генерирующих мощностей в энергосистеме страны, в то же время разрушения еще не позволяют использовать ТЭС в полной мере

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в телеэфире "Общественное. Новости".

"По состоянию на данный момент украинские энергетики смогли восстановить большинство генерирующих мощностей после ракетных обстрелов на этой неделе", - заявил он.

Относительно теплоэлектростанций, по словам Кудрицкого, их способность производить электроэнергию все еще не полна и остается ниже, чем та, которая была к началу недели до первой массированной российской атаки. В Укрэнерго ожидают, что на следующей неделе будут в сети новые энергоблоки от ТЭС.

"Им нужно дополнительное время, чтобы возобновить свою работу", – пояснил Кудрицкий.

  • 21 ноября Владимир Зеленский заявил, что обстрелы российской армией украинской энергетической инфраструктуры равнозначны применению оружия массового поражения. "Россия сделала ставку на геноцидную политику, именно поэтому уничтожает нашу энергетическую инфраструктуру. Убить электричество, водо- и теплоснабжение зимой – это и есть цель России, поставить жизнь миллионов людей под прямую угрозу. Это равнозначно применению оружия массового поражения. Абсолютное преступление", - подчеркнул Зеленский.

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