Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

Среда будет в Украине с солнечной погодой и комфортной температурой воздуха. Днем 9 августа осадки в большинстве областей Украины не предполагаются. Облачно с прояснениями.

Запад, север, центр – с дождями

Ночью и утром в большинстве северных, центральных и Харьковской областях, днем на Волыни и Львовской области кратковременный дождь, местами гроза.

В течение дня ожидается +23...+29°C.

На юге и востоке осадков не будет

В южных и восточных областях дожди не прогнозируются.

Температура в юго-восточной части ночью +15...+20°C. Днем на крайнем юге и в Луганской области до +30 °C. А в западных областях и в Сумской области будет свежее, +20...+23 °C.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды в столице

В Киевской области переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью +9...+14°C, днем +20...+25°C.

В Киеве среда ожидается умеренно теплой, около +23...+24°C, а ночью +12...+14°C.

В ближайшую ночь в столице пройдет дождь, погремит гроза, завтра днем будет сухо и солнечно.