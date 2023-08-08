Подавляющая часть Украины с кратковременными дождями: прогноз на 9 августа от Натальи Диденко
В среду, 9 августа, в Киевской области переменная облачность. Ночью кратковременные дожди и грозы. На юге и востоке осадки не предполагаются
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
Среда будет в Украине с солнечной погодой и комфортной температурой воздуха. Днем 9 августа осадки в большинстве областей Украины не предполагаются. Облачно с прояснениями.
Запад, север, центр – с дождями
Ночью и утром в большинстве северных, центральных и Харьковской областях, днем на Волыни и Львовской области кратковременный дождь, местами гроза.
В течение дня ожидается +23...+29°C.
На юге и востоке осадков не будет
В южных и восточных областях дожди не прогнозируются.
Температура в юго-восточной части ночью +15...+20°C. Днем на крайнем юге и в Луганской области до +30 °C. А в западных областях и в Сумской области будет свежее, +20...+23 °C.
Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.
Прогноз погоды в столице
В Киевской области переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью +9...+14°C, днем +20...+25°C.
В Киеве среда ожидается умеренно теплой, около +23...+24°C, а ночью +12...+14°C.
В ближайшую ночь в столице пройдет дождь, погремит гроза, завтра днем будет сухо и солнечно.
- В эти выходные в Украине была жаркая погода с температурой до +40 °C, грозами и сильным ветром. По прогнозам синоптика, самое жаркое на юге и востоке страны.
- Сегодня 8 августа на западе, севере и местами в центральных областях ожидались осадки, а в Киеве – облачно, во второй половине дня дождь и гроза.
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