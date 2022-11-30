Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Служба безопасности разоблачила еще двух приспешников врага в результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне. Во время захвата города они добровольно вступили в созданный оккупантами "Главное управление МВД Херсонской области".

Во время временной оккупации российское ФСБ назначило одного из злоумышленников "следователем" и дало задачу подавлять движение сопротивления на Херсонщине. В частности, в регионе украинцев похищали, держали в застенках и применяли к ним психологическое давление, насилие и угрозы убийством.

"Из-за террора и репрессий рашисты пытались распространять кремлевский режим на временно захваченной территории юга Украины", - разъясняют в СБУ.

Также еще один коллаборант занял пост патрульного в оккупационной "Полиции". Злоумышленник преследовал и незаконно задерживал местных жителей.

Подозреваемых обнаружили после освобождения Херсона, те пытались скрываться. В настоящее время им сообщили о подозрении за коллаборационную деятельность. Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам предусматривается наказание до 15 лет лишения свободы.

Ранее СБУ задержала коллаборанта, который ходил по квартирам в Херсоне и призвал людей "голосовать" за фейковый референдум.

29 ноября правоохранители задержали заместителя городского главы Херсона Владимира Пепеля, сотрудничавшего с российскими оккупантами.

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