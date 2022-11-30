Подавляли движение сопротивления и похищали украинцев: в Херсонской области двум коллаборантам из оккупационного "МВД" объявили подозрения
Двое коллаборантов, работавших на оккупационное "МВД", подавляли движение сопротивления и похищали украинцев в пыточные. Злоумышленникам объявили подозрения
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
"Служба безопасности разоблачила еще двух приспешников врага в результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне. Во время захвата города они добровольно вступили в созданный оккупантами "Главное управление МВД Херсонской области".
Во время временной оккупации российское ФСБ назначило одного из злоумышленников "следователем" и дало задачу подавлять движение сопротивления на Херсонщине. В частности, в регионе украинцев похищали, держали в застенках и применяли к ним психологическое давление, насилие и угрозы убийством.
"Из-за террора и репрессий рашисты пытались распространять кремлевский режим на временно захваченной территории юга Украины", - разъясняют в СБУ.
Также еще один коллаборант занял пост патрульного в оккупационной "Полиции". Злоумышленник преследовал и незаконно задерживал местных жителей.
Подозреваемых обнаружили после освобождения Херсона, те пытались скрываться. В настоящее время им сообщили о подозрении за коллаборационную деятельность. Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Злоумышленникам предусматривается наказание до 15 лет лишения свободы.
- Ранее СБУ задержала коллаборанта, который ходил по квартирам в Херсоне и призвал людей "голосовать" за фейковый референдум.
- 29 ноября правоохранители задержали заместителя городского главы Херсона Владимира Пепеля, сотрудничавшего с российскими оккупантами.
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