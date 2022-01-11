Подавленный протест в Кахастане. Россия - "жандарм" Евразии": Владимир Огрызко в стриме с Сергеем Руденко

"Подавленный протест в Кахастане. Россия – "жандарм" Евразии" – на эти темы будет говорить ведущий Сергей Руденко с политиком, дипломатом, министром иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимиром Огрызко.



Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 12:00.



Вы можете задавать вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.



Если не успеете посмотреть здесь и сейчас – включайте телеканал "Эспрессо" завтра, 12 января, в 09:00 – разговор будет в рамках программы "Вердикт".