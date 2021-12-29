Подавление свободы ослабит тех, кто этим занимается - ЕС осудил ликвидацию "Мемориала" в РФ

Об этом Боррель написал в Twitter.

"ЕС решительно выражает сожаление по поводу решения Верховного суда РФ ликвидировать общество "Международный мемориал", что играет важную роль в сохранении памяти о политических репрессиях и нарушениях прав человека", - написал Боррель.

Представитель ЕС добавил, что здоровое развитие общества возможно, когда люди критически смотрят на прошлое. Боррель подчеркнул, что подавление свободы будет иметь последствия для тех, кто этим занимается.

"Подавление свободы в конечном счете ослабит тех, кто занимается такой деятельностью", - подчеркнул Боррель.

Напомним, 28 декабря Верховный суд России принял решение о ликвидации историко-просветительской и правозащитной организации "Мемориал".

США и Великобритания осудили ликвидацию организации и назвали ее попыткой подавить свободу слова и уничтожить историю. Также осудила ликвидацию "Мемориала" Германия.

Эстонский институт исторической памяти заявил, что намерен трудоустроить ученых из ликвидированного российского общества "Мемориал".

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Справка: "Международный мемориал" занимался изучением и сохранением памяти о политических репрессиях в СССР в ХХ веке, а также правозащитной деятельностью, в том числе перечислением и поддержкой политических заключенных в России.