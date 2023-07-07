Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Москва оценила количество сотрудничающих с украинской армией на временно оккупированных территориях и требует от местных коллаборантов подавить подполье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне оценивают количество украинских партизан на временно захваченных территориях более чем в 5 тысяч человек.

Кроме того, Россия требует от местных администраций и карательных органов увеличить активность и до конца года "решить эту проблему".

"Фактически перед местными "правоохранителями" поставили план по задержанию вышеуказанного количества украинцев. Особое внимание должны уделить ВОТ Запорожской и Херсонской областей", - добавили в ЦНС.