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"Подавить подполье": Москва приказала оккупантам задержать 5 тыс. украинских партизан

7 июля, 2023 пятница
17:24
Новости

В России оценили количество украинских партизан на временно захваченных территориях и приказали оккупантам "решить эту проблему" до конца года

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Москва оценила количество сотрудничающих с украинской армией на временно оккупированных территориях и требует от местных коллаборантов подавить подполье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне оценивают количество украинских партизан на временно захваченных территориях более чем в 5 тысяч человек.

Кроме того, Россия требует от местных администраций и карательных органов увеличить активность и до конца года "решить эту проблему".

"Фактически перед местными "правоохранителями" поставили план по задержанию вышеуказанного количества украинцев. Особое внимание должны уделить ВОТ Запорожской и Херсонской областей", - добавили в ЦНС.

  • По данным украинского подполья, захватническая администрация временно оккупированного города Мариуполь разработала план эвакуации.
Херсонщина
Война с Россией
оккупированные территории
Запорожская область
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