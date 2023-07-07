"Подавить подполье": Москва приказала оккупантам задержать 5 тыс. украинских партизан
В России оценили количество украинских партизан на временно захваченных территориях и приказали оккупантам "решить эту проблему" до конца года
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Москва оценила количество сотрудничающих с украинской армией на временно оккупированных территориях и требует от местных коллаборантов подавить подполье", - говорится в сообщении.
Отмечается, что россияне оценивают количество украинских партизан на временно захваченных территориях более чем в 5 тысяч человек.
Кроме того, Россия требует от местных администраций и карательных органов увеличить активность и до конца года "решить эту проблему".
"Фактически перед местными "правоохранителями" поставили план по задержанию вышеуказанного количества украинцев. Особое внимание должны уделить ВОТ Запорожской и Херсонской областей", - добавили в ЦНС.
- По данным украинского подполья, захватническая администрация временно оккупированного города Мариуполь разработала план эвакуации.
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