Подать заявку можно будет в Дии: правительство запустит программу льготной ипотеки для отдельных категорий населения
Право на льготную ипотеку под 3% годовых будет предоставляться военным, правоохранителям, педагогам, медикам и ученым
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства от 16 сентября.
Первоначальный взнос льготной ипотеки составит 20%, а срок – 20 лет. Программа должна заработать с октября этого года.
Подать заявку на получение ипотеки можно будет в Дии. Для получения необходимо будет подать заявку, выбрать жилье, получить ответы банков и заключить договор на покупку жилья и договор на ипотеку. Пока услуга еще в разработке.
Шмыгаль заявил, что это не только обеспечит сотни тысяч украинцев жильем, но станет одним из драйверов восстановления экономики и стимулирования отрасли строительства.
- Ранее премьер сообщал, что с 2023 года льготная ипотека станет доступна всем украинцам и составит 7% годовых.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.84
-
EUR
Покупка 39.66Продажа 40.76
- Актуальное
- Важное