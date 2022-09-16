Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства от 16 сентября.

Первоначальный взнос льготной ипотеки составит 20%, а срок – 20 лет. Программа должна заработать с октября этого года.

Подать заявку на получение ипотеки можно будет в Дии. Для получения необходимо будет подать заявку, выбрать жилье, получить ответы банков и заключить договор на покупку жилья и договор на ипотеку. Пока услуга еще в разработке.

Шмыгаль заявил, что это не только обеспечит сотни тысяч украинцев жильем, но станет одним из драйверов восстановления экономики и стимулирования отрасли строительства.

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