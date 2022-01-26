"Подарок" в день встречи советников нормандской четверки": Климкин отреагировал на просьбу "Единой России" предоставить "ЛДНР" оружие
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что новое вторжение РФ с территории оккупированного Донбасса становится более вероятным
Об этом он написал на странице в Facebook.
"Кремль решил увеличить ставки в переговорах. Руководство партии "Единая Россия" хочет поставлять в оккупированный Донбасс не только свои партийные билеты, но и оружие. "Подарок" в день встречи (советников, - ред.) нормандской четверки в Париже и последующее поднятие ставок ", – отметил Климкин.
Он добавил, что новое нападение России с территории оккупированного Донбасса становится более вероятным.
- Напомним, партия Путина "Единая Россия" предложила властям РФ официально поставлять военную помощь для оккупационных властей в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.
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