"Подарок" в день встречи советников нормандской четверки": Климкин отреагировал на просьбу "Единой России" предоставить "ЛДНР" оружие

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Кремль решил увеличить ставки в переговорах. Руководство партии "Единая Россия" хочет поставлять в оккупированный Донбасс не только свои партийные билеты, но и оружие. "Подарок" в день встречи (советников, - ред.) нормандской четверки в Париже и последующее поднятие ставок ", – отметил Климкин.

Он добавил, что новое нападение России с территории оккупированного Донбасса становится более вероятным.



Напомним, партия Путина "Единая Россия" предложила властям РФ официально поставлять военную помощь для оккупационных властей в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.



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