Об этом информируют в твиттере организаторы проекта Dárek pro Putina.

"Чехия - первая страна в мире, где люди собрали на танк, чтобы отправить его против Путина", - говорится в сообщении.

На собранные деньги купили танк и боеприпасы. Активисты договорились о доставке техники в Украину.

К сбору присоединились 11 288 человек.

Также эту информацию подтверждает Министерство обороны Украины .

"Проект "Подарок для Путина" менее чем за месяц собрал более €1,22 млн на приобретение модернизированного танка Т-72 "Авенджер" для ВСУ. В дальнейших планах проекта сбор средств на приобретение боеприпасов для танка, а также для чешских самоходных гаубиц Dana и РСЗО RM-70 Vampire", - сообщает пресс-служба.

Справочно. Т-72 Avenger – это модернизированный советский танк Т-72. Лучше ограждает экипаж от минно-баллистических обстрелов, радиационных и химических веществ. Имеет устройство для дымовых завес и маскировку. Танк может уничтожать другую технику и даже бронированные цели. Также он оборудован зенитными пулеметами.

Всемирный банк объявил о выделении дополнительных 530 миллионов долларов США для помощи правительству Украины.

Президент США подписал закон о $12,3 млрд помощи Украине.

2 октября стало известно, что Соединенные Штаты готовы ежемесячно до конца войны выделять $1,5 млрд в поддержку экономики Украины и призывают ЕС к подобным шагам.

Евросоюз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по поводу будущего предоставления макрофинансовой помощи объемом 5 млрд евро, первый транш Украина должна получить в середине октября.

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