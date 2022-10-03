"Подарок Путину": в Чехии собрали $1,2 млн на модернизированный танк для ВСУ
"Подарок для Путина": в Чехии собрали $1,2 млн на модернизированный танк для ВСУ
Об этом информируют в твиттере организаторы проекта Dárek pro Putina.
"Чехия - первая страна в мире, где люди собрали на танк, чтобы отправить его против Путина", - говорится в сообщении.
На собранные деньги купили танк и боеприпасы. Активисты договорились о доставке техники в Украину.
К сбору присоединились 11 288 человек.
Также эту информацию подтверждает Министерство обороны Украины .
"Проект "Подарок для Путина" менее чем за месяц собрал более €1,22 млн на приобретение модернизированного танка Т-72 "Авенджер" для ВСУ. В дальнейших планах проекта сбор средств на приобретение боеприпасов для танка, а также для чешских самоходных гаубиц Dana и РСЗО RM-70 Vampire", - сообщает пресс-служба.
Справочно. Т-72 Avenger – это модернизированный советский танк Т-72. Лучше ограждает экипаж от минно-баллистических обстрелов, радиационных и химических веществ. Имеет устройство для дымовых завес и маскировку. Танк может уничтожать другую технику и даже бронированные цели. Также он оборудован зенитными пулеметами.
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