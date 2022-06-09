"Подарок" оккупанту. В Латвии готовят законодательство для конфискации в стране имущества России и Белоруссии
Эксперты минюста должны разработать специальный закон до 17 июня, то есть к годовщине прихода советских оккупантов в Ригу
Об этом министр юстиции Янис Борданс написал на своей странице в социальной сети twitter, сообщает Delfi.
Борданс поручил Министерству юстиции разработать специальный закон для отчуждения собственности Дома Москвы и санаториев "Янтарный Берег" и "Белоруссия".
"Обе страны несут прямую ответственность за совершение уголовных преступлений и геноцид, о чем говорится в заявлениях сейма и Евросовета. В Латвии уже существует правовой механизм, в рамках которого возможна конфискация имущества во время уголовного процесса", - написал Борданс.
Предполагается, что Латвия может использовать эти объекты для размещения украинских беженцев, реабилитации пострадавших и потребностей информационного центра.
"Для того чтобы законодатель четко выразил свою волю и разрешил юридические нюансы, необходим особый закон, убирающий любые препятствия и интерпретации в вопросе отчуждения этих объектов, принадлежащих России и Беларуси, для нужд государства и общества", - отметил он.
- Отметим, что 6 июня Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил транслировать в стране все 80 российских телеканалов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.03
Покупка 34.03Продажа 34.96
-
EUR
Покупка 36Продажа 37.27
- Актуальное
- Важное