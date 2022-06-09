Об этом министр юстиции Янис Борданс написал на своей странице в социальной сети twitter, сообщает Delfi.

Борданс поручил Министерству юстиции разработать специальный закон для отчуждения собственности Дома Москвы и санаториев "Янтарный Берег" и "Белоруссия".

"Обе страны несут прямую ответственность за совершение уголовных преступлений и геноцид, о чем говорится в заявлениях сейма и Евросовета. В Латвии уже существует правовой механизм, в рамках которого возможна конфискация имущества во время уголовного процесса", - написал Борданс.

Предполагается, что Латвия может использовать эти объекты для размещения украинских беженцев, реабилитации пострадавших и потребностей информационного центра.

"Для того чтобы законодатель четко выразил свою волю и разрешил юридические нюансы, необходим особый закон, убирающий любые препятствия и интерпретации в вопросе отчуждения этих объектов, принадлежащих России и Беларуси, для нужд государства и общества", - отметил он.

Отметим, что 6 июня Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил транслировать в стране все 80 российских телеканалов.

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