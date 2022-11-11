"Подарок для Путина": В Литве собрали $250 тыс. на первый морской дрон для Украины

Об этом объявил литовский журналист Андрюс Тапинас в твиттер, ранее собиравший средства на дрон Bayraktar для Украины.

"Литовский народ подготовил подарок для Путина и присоединился к этой армии, собрав 250 тысяч долларов на покупку первого такого беспилотника! Всего худшего, ***!" – написал Тапинас в Twitter.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграм добавил, что средства будут переданы через фандрейзинговую платформу United24, а литовцы сами выберут имя профинансированного дрона.

Ранее сегодня, 11 ноября, Зеленский объявил о начале сбора средств для флота морских дронов.

По состоянию на пятницу были собраны средства на первый беспилотник – он будет называться "Херсон". Об этом в вечернем обращении сообщил Зеленский.

Длина такого дрона – 5,5 м, а вес – до 1000 кг. Радиус действия дрона – до 400 км. Стоимость одного беспилотника составляет 10 млн грн. На сайте UNITED24 отмечают, что в цену входит не только сам аппарат, но и автономная наземная станция управления, система транспортировки и хранения, центр обработки данных.

При этом человек, который пожертвует 10 млн грн, сможет дать название одной из беспилотных лодок. Присоединиться к сбору можно по ссылке.

Напомним, литовец Андрюс Тапинас начал собирать деньги, чтобы приобрести для украинской армии "Байрактар", 25 мая.

28 мая состоялся финальный эфир по сбору денег, удалось привлечь более 5 млн евро. Позже Турция передала "Байрактар" Литве бесплатно.

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