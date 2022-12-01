"Подарите тепло, сделав пожертвование": Стинг призвал донатить на помощь украинцам
Проект музыканта Renew Democracy Initiative будет обеспечивать украинские семьи едой быстрого приготовления и спальными мешками, чтобы защититься от минусовых температур
Об этом он заявил на своей странице в инстаграме.
"Инициатива "Восстановить демократию" собирает средства для помощи гражданам Украины, которые в этом зимой нуждаются. Подарите тепло, сделав пожертвование сейчас по ссылке в моей биографии", - говорится в сообщении.
В своем обращении он добавил, что судьба миллионов людей висит на волоске и отчаянно нуждается в помощи.
"Привет всем, это Стинг. Сейчас зима в Англии, но также и в Украине, где российские войска атакуют энергетические объекты, делая жизнь украинских семей невыносимо холодной и тяжелой. Судьба миллионов людей висит на волоске и отчаянно нуждается в вашей помощи. Сохранить тепло зимой – это будет важнейшей битвой этой войны. Renew Democracy Initiative будет обеспечивать украинские семьи пищей быстрого приготовления и спальными мешками, чтобы защититься от минусовых температур. Каждый ваш доллар имеет значение. В этом году сделайте теплый подарок для украинцев.
- Напомним, 6 марта Стинг спел песню , написанную еще во время Холодной войны и посвятил ее украинцам.
- Также Стинг остановил свое выступление на концерте в Варшаве, чтобы высказаться в поддержку Украины. "Война в Украине – это абсурд, построенный на лжи. Если мы проглотим эту ложь, она нас съест", - заявил музыкант.
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