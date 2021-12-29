"Подаем повторно заявление о преступлении": нардеп Фриз о присутствии помощницы Зеленского на совещании по вагнеровцам

Об этом Фриз сообщила в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"Мы сегодня подаем повторно заявление в СБУ о преступлении относительно нарушения законодательства Украины о государственной тайне. Ожидаем услышать ответы, кто и каким образом присутствовал на совещании с президентом по проведению спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Поскольку срыв этой спецоперации стал едва ли не самым большим скандалом" 2021 года. До сих пор у нас нет ответов на многие вопросы", - сказала Фриз.



Нардеп предположила, что Мария Левченко имела возможность использовать тайные сведения в ущерб государству и напомнила, что вероятно российское гражданство мужа Левченко Александра Гогилашвили.



"Мы получили ответ от СБУ относительно того, что жена Александра Гогилашвили Мария Левченко не имела доступа к государственной тайне. То есть на нее не оформлялся доступ к государственной тайне. Вместе с тем, из открытых источников мы знаем, что госпожа Левченко присутствовала во время обсуждение спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Она имела возможность получить секретную информацию. Я не исключаю, это должно доказать следствие, но она могла использовать такую информацию не по назначению. То есть против государства Украина, поскольку ее муж имеет российское гражданство", - сказала Фриз.





Напомним, 28 декабря народная депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз получила ответ от СБУ об отсутствии допуска к государственной тайне у помощницы президента Украины Зеленского Марии Левченко.