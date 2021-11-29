Под зданием МВД прошла акция протеста из-за погромов в киевском баре "Хвилевой"
Киевский бар "Хвилевой" и организация "Свободный Подол" в понедельник, 29 ноября провели акцию протеста под зданием МВД
Об этом сообщается в Facebook мероприятия.
Организаторы назвали акцию протеста "Мы обвиняем полицию!"
Организаторы акции заявили, что неизвестные уже почти месяц нападают на бар "Хвилевой", клубы K41 и Closer "при молчаливом согласии полиции".
“За эти три недели полиция игнорировала призывы о помощи. Мы обращались в правозащитные органы и к нападениям, и во время, и после. Но полиция не только закрывает глаза на преступления, но и потворствует им”, - говорится в заявлении организаторов акции.
Под зданием МВД собралось около 300 протестующих. Они требовали от министра Дениса Монастырского и руководителя киевской полиции Ивана Выговского:- уволить и привлечь к ответственности председателя Подольского управления полиции Павла Василенко за бездействие и покрытие преступности;
- публично отчитываться по делам, которые сейчас открыты. В том числе и по неизвестным нападающим на "Хвилевой" 26 ноября;
- публично презентовать системный план восстановления безопасности в Киеве и на Подоле в частности.
- Напомним, в пятницу, 26 ноября, в Киеве на Подоле толпа парней разбила бар "Хвилевой".
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