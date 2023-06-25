Под завалами дома в Соломенском районе Киева нашли тела еще 2 погибших

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

По состоянию на 25 июня известно о пяти погибших от вражеской атаки. Ликвидация последствий продолжается.

"Под завалами в доме в Соломенском районе спасатели обнаружили тела еще двух погибших. Операция по ликвидации последствий вражеской атаки продолжается. Спасатели еще работают в поврежденном доме. Всего в доме, куда попали обломки российской ракеты, погибли пять человек", - говорится в сообщении.