Под завалами дома в Соломенском районе Киева нашли тела еще 2 погибших
Под завалами дома в Соломенском районе Киева, пострадавшего от ракетной атаки россиян 24 июня, обнаружили тела еще двух погибших
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
По состоянию на 25 июня известно о пяти погибших от вражеской атаки. Ликвидация последствий продолжается.
"Под завалами в доме в Соломенском районе спасатели обнаружили тела еще двух погибших. Операция по ликвидации последствий вражеской атаки продолжается. Спасатели еще работают в поврежденном доме. Всего в доме, куда попали обломки российской ракеты, погибли пять человек", - говорится в сообщении.
- 24 июня в КМВА рассказали , что в результате воздушной атаки силами ПВО ликвидировано более 20 ракет. В результате падения обломков в Соломенском районе столицы произошло разрушение и возгорание на нескольких этажах 24-этажного дома.
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