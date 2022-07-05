Под завалами Азовстали еще может оставаться более сотни погибших военных, – руководитель Патронатной службы "Азова"

Об этом руководительница Патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачева рассказала в программе "Волонтеры и война" , журналистки "Эспрессо.Запад" .

В настоящее время идет процесс опознания военных, погибших в Мариуполе. Их тела вернули в рамках обмена на прошлой неделе.

"Лично я присутствовала на четырех опознаниях, – рассказывает Елена Толкачева. – Это страшная картина, мы уговариваем родственников не смотреть на то, что передают, чтобы в памяти не остался этот ужас. Во время опознания показываем только ту часть тела, где есть татуировка. Это очень тяжело для родственников".

Мы недосчитались треть наших бойцов

По словам Елены Толкачевой, процесс опознания продолжается очень медленно. Недостает специалистов для исследования ДНК.

"Привезли очень много погибших, большинство из них нуждаются в идентификации через ДНК, – добавляет Елена Толкачева. – У нас не хватает специалистов, которые могут делать такие сложные анализы ДНК. Я планирую вместе с семьями погибших обращаться в Министерство внутренних дел и в институт Макса Планка в Германии с предложением сотрудничать, это поможет ускорить этот процесс. Никто не ожидал такого количества погибших одновременно и еще и в таком плохом состоянии, чтобы потребовалась ДНК-экспертиза".

В Патронатной службе полка "Азов" отмечают: еще многие бойцы находятся под завалами Азовстали.

"Мы недосчитались треть наших бойцов. Это то, что мы предварительно осмотрели, - отмечает женщина. - Мы точно знаем, что под завалами Азовстали еще остается много военных. Это может быть сотня и больше. Также остаются похоронены в разных точках Мариуполя. Есть ребята. , которых так и не удалось унести с поля боя и хотя бы похоронить в Мариуполе. Поиски продолжаются, но их проводит российская сторона".

Напомним, 28 июня сообщили о том, что в Запорожье состоялся очередной обмен телами погибших: Украина вернула тела 46 героических защитников для достойного их захоронения. Из них 21 – защитники Азовстали.

Елена Толкачева рассказала о процессе идентификации погибших.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb