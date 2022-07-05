English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Под завалами Азовстали еще может оставаться более сотни погибших военных, – руководитель Патронатной службы "Азова"

Под завалами Азовстали еще может оставаться более сотни погибших военных, – руководитель Патронатной службы "Азова"

5 июля, 2022 вторник
18:05
война с Россией

Поиски погибших защитников продолжаются, но их проводит Россия

Об этом руководительница Патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачева рассказала в программе "Волонтеры и война" , журналистки "Эспрессо.Запад" .

В настоящее время идет процесс опознания военных, погибших в Мариуполе. Их тела вернули в рамках обмена на прошлой неделе.

"Лично я присутствовала на четырех опознаниях, – рассказывает Елена Толкачева. – Это страшная картина, мы уговариваем родственников не смотреть на то, что передают, чтобы в памяти не остался этот ужас. Во время опознания показываем только ту часть тела, где есть татуировка. Это очень тяжело для родственников".

Мы недосчитались треть наших бойцов

По словам Елены Толкачевой, процесс опознания продолжается очень медленно. Недостает специалистов для исследования ДНК.

"Привезли очень много погибших, большинство из них нуждаются в идентификации через ДНК, – добавляет Елена Толкачева. – У нас не хватает специалистов, которые могут делать такие сложные анализы ДНК. Я планирую вместе с семьями погибших обращаться в Министерство внутренних дел и в институт Макса Планка в Германии с предложением сотрудничать, это поможет ускорить этот процесс. Никто не ожидал такого количества погибших одновременно и еще и в таком плохом состоянии, чтобы потребовалась ДНК-экспертиза".

В Патронатной службе полка "Азов" отмечают: еще многие бойцы находятся под завалами Азовстали.

"Мы недосчитались треть наших бойцов. Это то, что мы предварительно осмотрели, - отмечает женщина. - Мы точно знаем, что под завалами Азовстали еще остается много военных. Это может быть сотня и больше. Также остаются похоронены в разных точках Мариуполя. Есть ребята. , которых так и не удалось унести с поля боя и хотя бы похоронить в Мариуполе. Поиски продолжаются, но их проводит российская сторона".

  • Напомним, 28 июня сообщили о том, что в Запорожье состоялся очередной обмен телами погибших: Украина вернула тела 46 героических защитников для достойного их захоронения. Из них 21 – защитники Азовстали.
  • Елена Толкачева рассказала о процессе идентификации погибших.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Читайте также:
Територіальна оборона
3 июля, 2022 воскресенье
Нехватка подготовки, средств связи и прикрытия от артиллерии. The New York Times выяснила, почему на фронте так много потерь среди Теробороны
путін путлер
5 июля, 2022 вторник
У Путина патологический страх за свое здоровье. Окружение проверяют на глисты, стафилококк и грипп, а его сопровождают десятки врачей
путін путлер
4 июля, 2022 понедельник
Разведка раскрыла два варианта, при которых рухнет режим Путина в России
Киев
+31°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.2
    Покупка 34.2
    Продажа 35.05
  • EUR
    Покупка 35.24
    Продажа 36.44
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
5 июля
19:10
Польша разрешила продавать подсанкционные российские компании
19:06
Неудачный партнер. Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии эмигрировала в США
19:04
Эксклюзив
"Летчики" РФ - вы твари и подонки, у нас с вами никогда не было одного неба, - военный авиатор Хазан
18:58
Оккупанты усилили охрану Крымского моста
18:45
Азовсталь
Террористы "ДНР" обвинили в найме гражданина Швеции, сдавшегося в плен на Азовстали
18:33
Россия вывела технику с военной базы на границе с Финляндией
18:24
Тюрьма – второй дом для русских детей. Если не первый
18:16
"Надо валить": жена "деэнеровца" посоветовала ему бежать из оккупационной армии, - перехват разведки
18:14
В Украину прибыло 140 тысяч тонн семян гречихи из Канады
17:58
KFC и Pizza Hut окончательно уходят из России
17:56
Эксклюзив
Первая партия систем NASAMS будет пробной, чтобы проверить эффективность их применения, – эксперт Defense Express Рябых
17:54
Оккупанты свозят российский персонал на захваченную ЗАЭС, – разведка
17:41
Эксклюзив
ФСБ
Москва прислала в Херсонскую область "смотрящих" ФСБшников, - журналист Никитенко
17:33
Макрон и Путин
Единоличная внешняя политика Макрона в отношении РФ оказалась провальной, - Politico
17:21
Суд запретил деятельность Компартии Украины
17:20
Украинка Марина Вязовская получила медаль Филдса – эквивалент Нобелевской премии, которую математикам не вручают
17:11
На фронте ранен лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов, сыгравший главную роль в фильме Сенцова "Носорог"
17:04
В госдуме РФ приняли закон о статусе УБД для гражданских, которые будут работать на оккупированной части Украины
16:54
За государственную измену будут судить помощника нардепа от "Слуги народа"
16:44
Воздушные силы ВСУ показали момент сбивания российских ракет над Днепропетровщиной 5 июля
16:43
солдат сша
США готовятся к большой войне в Европе, - политический деятель Рашкин
16:36
стрельба в Броварах
В пограничной с Украиной Брянской области РФ совершено нападение на воинскую часть
16:33
"Никаких указаний на препятствование перемещению людей не было": Залужный о передвижении военнообязанных в пределах Украины
16:19
Эксклюзив
Надеяться на российский Красный Крест бесполезно, у них "кризис в Украине", - советник мэра Мариуполя
16:15
Эксклюзив
На оккупированных территориях остались "ждуны", которые врут об обстрелах ВСУ, - глава Северодонецкой РВА Власенко
16:14
Пятый за полгода. В России нашли мертвым еще одного топ-менеджера, связанного с "Газпромом"
16:11
В Украину в течение июня вернули 44 ребенка, которых незаконно вывезли оккупанты
15:46
Украинская экономика отходит от шоковой комы, но падение ВВП в 2022 году ожидается по меньшей мере на 35%, - премьер
15:30
ПСЖ назначил нового главного тренера
15:25
"Военные "выезжают" на том, что осталось со времен генерала Марченко": государство заказало куртки только для пятой части мобилизованных, - волонтер Дана Яровая
15:18
Россия массово обстреляла Славянск, - мэр
15:13
Обновлено
В Лугано утвердили декларацию, включающую семь принципов обновления Украины
15:03
"Кто-то не там решил закурить сигарету": в Донецке раздались взрывы, горит склад боеприпасов
15:00
Эксклюзив
Учитывая наше оружие, куда бы россияне не оттащили склады боеприпасов, это им не поможет, - заместитель командира батальона "Карпатская Сечь"
14:54
Промоутер Фьюри спрогнозировал, что реванш Усик – Джошуа завершится нокаутом
14:54
Эксклюзив
России в мире становится меньше, но агентов влияния предостаточно, - Павел Климкин
14:48
СБУ задержала 41-летнего харьковчанина, корректировавшего вражеские обстрелы Харьковщины
14:34
Минреинтеграции разрабатывает маршруты для возвращения домой украинцев, депортированных в РФ
14:24
Эксклюзив
"Они были в полной изоляции и под охраной": Елена Толкачева рассказала об условиях пребывания пленных защитников Азовстали
14:17
Дания
Дания выделит Украине 13,5 млн евро в рамках нового пакета поддержки
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV