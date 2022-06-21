Под Запорожьем ВСУ уже получили западное оружие, — глава ОВА

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Помощь от наших западных партнеров уже несколько недель как пришла и довольно существенно улучшила позиции наших войск, потому что артиллерийские дуэли сейчас – это одна из основных форм противостояния. Те пушки, которые стреляют, как снайперские винтовки, эти "три топора" ( дальнобойные гаубицы М777, – ред. ), конечно, они пришли своевременно и достаточно целесообразно", – сказал глава ОВА.

Теперь, по его словам, враг "уже не чувствует себя так свободно, как раньше".

"Помощь пришла, ребята овладели, и эти пушки помогли стабилизировать ситуацию", – сказал Старух.

По его словам, линия фронта в Запорожской области уже стабилизирована, ВСУ уверенно ее удерживают и дают отпор российским оккупантам, когда те пытаются продвигаться. При этом он подчеркнул, что говорить о "большом контрнаступлении" ВСУ пока не приходится.

Старух отметил, что в Запорожской области сейчас наблюдается относительное затишье по сравнению с ситуацией около трех недель назад, когда враг накапливал там свои силы. Однако затем оккупанты перебросили эти силы в Херсонскую и Луганскую области.

19 июня Группировка объединенных сил сообщила , что на Бахмутском направлении Донетчины воины 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Данила Апостола уничтожают российских захватчиков из американских гаубиц М-777.

США рассматривают возможность передачи Украине еще четырех РСЗО HIMARS.

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