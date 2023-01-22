Под западную технику в Украине создают новые воинские части, - CNN
Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев заявил в интервью CNN, что в Украине создают новые воинские части, ожидая технику от западных партнеров
Об этом говорится в материале CNN.
"Конечно, нам нужно большое количество западных танков. Они намного лучше советских образцов и могут помочь нам продвинуться. Мы создаем новые воинские части. И от их боеготовности будут зависеть наши дальнейшие действия. Поэтому помощь Запада чрезвычайно важна", - сказал генерал-лейтенант Сергей Наев.
По убеждению командующего, следующий этап этой войны будет именно о танках: и не о советских Т-72, а более современных машинах, таких как немецкие Leopard 2 и британские Challenger. Так что украинским защитникам нужно научиться использовать эту технику:
"Все подразделение должно быть оснащено одинаковой машиной, поэтому целый батальон, например, должен быть оснащен БМП Bradley, или Leopard – если мы их получим", – добавил командующий Объединенными Силами ВСУ.
- Напомним, во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.
- Украина договорилась об обучении своих экипажей танкистов на немецких танках Leopard 2 и британских Challenger 2 – они начнутся уже скоро.
- Представитель прессслужбы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что общая позиция партнеров по победе Украины уже сформирована.
- Новый министр обороны Германии Борис Писториус планирует посетить Украину, он также заявил , что ФРГ не будет тратить попусту время и в дальнейшем будет обсуждать с союзниками вопросы относительно танков Leopard 2 для ВСУ.
- Позже верховный представитель Европейской комиссии Жозеп Боррель утвердил , что союзники не приняли политическое решение о передаче Украине современных танков Leopard 2 преимущественно из-за позиции Германии.
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