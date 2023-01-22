Под западную технику в Украине создают новые воинские части, - CNN

Об этом говорится в материале CNN.

"Конечно, нам нужно большое количество западных танков. Они намного лучше советских образцов и могут помочь нам продвинуться. Мы создаем новые воинские части. И от их боеготовности будут зависеть наши дальнейшие действия. Поэтому помощь Запада чрезвычайно важна", - сказал генерал-лейтенант Сергей Наев.

По убеждению командующего, следующий этап этой войны будет именно о танках: и не о советских Т-72, ​​а более современных машинах, таких как немецкие Leopard 2 и британские Challenger. Так что украинским защитникам нужно научиться использовать эту технику:

"Все подразделение должно быть оснащено одинаковой машиной, поэтому целый батальон, например, должен быть оснащен БМП Bradley, или Leopard – если мы их получим", – добавил командующий Объединенными Силами ВСУ.

Напомним, во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.

Украина договорилась об обучении своих экипажей танкистов на немецких танках Leopard 2 и британских Challenger 2 – они начнутся уже скоро.

Представитель прессслужбы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что общая позиция партнеров по победе Украины уже сформирована.

Новый министр обороны Германии Борис Писториус планирует посетить Украину, он также заявил , что ФРГ не будет тратить попусту время и в дальнейшем будет обсуждать с союзниками вопросы относительно танков Leopard 2 для ВСУ.

Позже верховный представитель Европейской комиссии Жозеп Боррель утвердил , что союзники не приняли политическое решение о передаче Украине современных танков Leopard 2 преимущественно из-за позиции Германии.

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