Под взорванным Крымским мостом прекратилось движение судов

Об этом свидетельствует интерактивная карта перемещения судов, которая в режиме реального времени отображается на судоходном портале Marine Traffic.

Видно, что корабли сосредотачиваются как на входе в Азовское море, так и на выходе.

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"И чего ж это нет движения судов под Крымским мостом?", - спрашивает по этому поводу у себя на фейсбуке главный редактор Black Sea News.

Напомним, после утреннего подрыва Крымского (Керченского) моста на временно оккупированном россиянами украинском Крымском полуострове началась паника. Жители закупают горючее и продовольствие. Поэтому в Севастополе запретили продажу бензина в канистрах и будут продавать не более 3 кг круп на руки .

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