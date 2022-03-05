Под Волновахой ликвидировали "преемника" Моторолы
В боях за Волноваху украинские военные ликвидировали одного из главаря так называемой "ДНР", руководителя батальона "Спарта" - преемника "Моторолы" Владимира Жогу с позывным "Воха"
Об этомсообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает Еспресо.TV.
Владимир Жога, он же Воха, получил смертельное ранение в субботу, 5 марта, под Волновахой.
"Командир "Спарты" Владимир "Воха" Жога. Точка. Смерть врагам", - написал Штефан.
Также о смерти "преемника" Моторолы сообщил журналист, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.
Кроме того, информацию о ликвидации боевика подтвердил и главарь так называемой ДНР Денис Пушилин. Он утверждает, что Воху смертельно ранили, когда он якобы "эвакуировал мирных жителей" из Волновахи.
Погибшему террористу дали посмертно героя так называемой ДНР.
- Напомним, украинские воины ликвидировали генерал-майора РФ Андрея Суховецкого.
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