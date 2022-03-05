Под Волновахой ликвидировали "преемника" Моторолы

Об этомсообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает Еспресо.TV.



Владимир Жога, он же Воха, получил смертельное ранение в субботу, 5 марта, под Волновахой.

"Командир "Спарты" Владимир "Воха" Жога. Точка. Смерть врагам", - написал Штефан.

Также о смерти "преемника" Моторолы сообщил журналист, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.







Кроме того, информацию о ликвидации боевика подтвердил и главарь так называемой ДНР Денис Пушилин. Он утверждает, что Воху смертельно ранили, когда он якобы "эвакуировал мирных жителей" из Волновахи.



Погибшему террористу дали посмертно героя так называемой ДНР.

Напомним, украинские воины ликвидировали генерал-майора РФ Андрея Суховецкого.



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