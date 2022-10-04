Под влиянием успехов ВСУ в РФ либо уберут Путина, либо государство расколется на куски, - экс-замначальника генштаба ВСУ Романенко
Из-за успехов Украины на фронте могут устранить президента РФ Владимира Путина и придут демократы, которые сохранят границы РФ, если этого не произойдет - Россия распадется
Об этом в эфире Еспресо сказал экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.
"В первую очередь результат войны решится на поле боя, но могут быть варианты связанные с влиянием побед ВСУ в контрнаступлении. На оперативном уровне мы имеем успехи на Харьковском и Херсонском направлениях. Количество влияния на правом берегу Днепра в Херсонской области переросло в качественные изменения. 29 сентября мы взяли первую линию обороны, дальше были очень насыщенные их оборонные возможности", - отметил он.
Романенко сказал, что ВСУ снизили потенциал этой группировки, нашли щели в обороне и на отдельных направлениях продолжают наступательные действия.
"Под давлением этих обстоятельств может случиться, что Путина сменят - башни Кремля там соревнуются. Я вижу развитие двух направлений в стратегическом подходе. Первое - его сдвинут и придут люди, которые во многом согласятся на украинские условия, освободят наши оккупированные земли и смогут сохранить рамки в пределах РФ. Если это будут демократические руководители, то они смогут построить реальную конфедерацию в действующих границах. Если этого не произойдет, то под влиянием более существенных наших побед могут произойти каскадные разрушения в РФ, которые могут привести к расколу государства на куски, которые будут пытаться вести самостоятельную государственную деятельность", - подытожил эксзамначальника Генштаба.
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