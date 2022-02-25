Под Винницей украинские военные сбили крылатую ракету РФ, - ОГА

Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов .



"Наши военные сбили российскую крылатую ракету – под Винницей!!!! Слава ВСУ!", - написал он.

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