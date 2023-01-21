Под видом выполнения "программы экономии электроэнергии" оккупанты собирают данные гражданских, - Генштаб
Враг пытается создать базу данных мест проживания мирных граждан на временно захваченных территориях Херсонской области, угрожая отключением от электроэнергии, под видом выполнения "программы экономии электроэнергии"
Об этом вечером в субботу, 21 января 2023 года, Генеральный штаб ВСУ сообщил в фейсбуке.
Добавляется в частности, что так называемые власти осуществляют принудительные меры по подписанию "акта о подтверждении фактического места жительства гражданина".
В течение суток противник совершил 26 авиационных ударов и 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Также сообщается, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок не обнаружено.
"В Беларусь перемещаются подразделения территориальных войск. В целях поддержания армии в готовности к применению в очередной раз продлен срок проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси. На этот раз до 30 января. Сохраняется угроза провокационных пограничных вооруженных инцидентов", - говорится в сообщении.
Враг не прекращает артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения. От минометного и артиллерийского огня противника пострадали районы населенных пунктов Бачевск и Волфин Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелка, Красное, Старица, Огурцово, Волчанск, Бударки, Колодязное и Новомлынск на Харьковщине.
Купянское направление: обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Синьковка, Кучеровка, Песчаное, Крахмальное, Новоселовское, Стельмаховка, Вишневое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка.
Лиманское направление: враг обстрелял Новоегоровку, Макеевку, Площанку, Невское, Краснопоповку, Диброву и Серебрянское лесничество Луганской области.
Бахмутское направление: огневые поражения понесли позиции наших войск в районах более 25 населенных пунктов. Среди них Верхнекаменное, Выемка, Белогоровка, Благодатное, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дилиевка, Дружба и Железное Донецкой области.
Авдеевское направление: во вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
Новопавловское направление: обстреляны Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области.
Запорожское направление от артиллерийского огня пострадали районы более 25 населенных пунктов. В частности, это - Времовка и Новополь на Донетчине и Ольговском, Гуляйполе, Волшебном, Новоданиловке, Каменском и Плавном на Запорожье.
Херсонское направление: оккупанты снова обстреляли со всего спектра артиллерии Веселое Запорожской области и Казацкое, Новоберислав, Тягинку, Токаревку, Садовое, Приднепровское и Херсон.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага и 2 – по позициям его ЗРК
Отмечается, что Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага и 2 по позициям его ЗРК.
В частности, добавляется, что украинская артиллерия также поразила район сосредоточения захватчиков.
- Стало известно, что 20 января диверсионно-разведывательная группа РФ предприняла попытку пересечь границу с Сумской областью: защитники открыли по ним огонь - захватчики скрылись.
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