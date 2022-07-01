Под видом "выплат от Ахметова": ПриватБанк предупредил украинцев о мошенническом сайте
На этот, похожий на сайт банка, интернет-ресурс украинцев заманивают через Telegram
Об этом пишет Бизнес.Цензор, ссылаясь на пресс-службу ПриватБанка.
ПриватБанк предупредил украинцев о новом мошенническом сайте, где мошенники пытаются выманить персональные данные банковских карт украинцев, обещая им помощь от "Фонда Рината Ахметова". На похожий на сайт банка интернет-ресурс доверчивых граждан заманивают через Telegram, пообещав якобы выплату от "Благотворительного фонда Рината Ахметова" по 4444 гривен пострадавшим от российской агрессии.
"Ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам на фальшивые сайты, которые придумывают похожие на "ПриватБанк" названия, - отмечают в банке. - Это опасно и может привести к потере денег!"
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