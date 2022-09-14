Под видом волонтерки собирала данные о партизанском движении: СБУ сообщила о задержании российской "агентши 007" в Запорожье
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Запорожье российскую агентку, которая получила от вражеского куратора позывной 007
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По информации СБУ, женщина прибыла в город под видом волонтера, а на самом деле выполняла задачи России – собирала данные об участниках партизанского движения в южном регионе и информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил Украины.
"Эта жительница временно оккупированного Пологовского района Запорожской области была завербована спецслужбами РФ еще в начале полномасштабного вторжения. От своего российского "куратора" она получила позывной "007" и инструктаж по разведывательно-подрывной деятельности на территории региона", - пишут в СБУ.
Чтобы маскировать свои действия, приспешница агрессоров представлялась местной волонтером. На временно оккупированной территории из-за личных связей она собирала учредительные данные на участников партизанского движения на юге для их дальнейшего обнаружения.
Следующей задачей агентки, по информации спецслужбы, было налаживать контакты с украинскими защитниками, чтобы установить места дислокации и перемещения подразделений ВСУ. Для этого она выехала с временно оккупированной территории в Запорожье.
Полученные координаты и данные о количестве личного состава и техники Сил обороны агент планировала передавать оккупантам через специально созданный анонимный телеграмм-канал. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили и нейтрализовали ее.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.
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