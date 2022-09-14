Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации СБУ, женщина прибыла в город под видом волонтера, а на самом деле выполняла задачи России – собирала данные об участниках партизанского движения в южном регионе и информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил Украины.

"Эта жительница временно оккупированного Пологовского района Запорожской области была завербована спецслужбами РФ еще в начале полномасштабного вторжения. От своего российского "куратора" она получила позывной "007" и инструктаж по разведывательно-подрывной деятельности на территории региона", - пишут в СБУ.

Чтобы маскировать свои действия, приспешница агрессоров представлялась местной волонтером. На временно оккупированной территории из-за личных связей она собирала учредительные данные на участников партизанского движения на юге для их дальнейшего обнаружения.

Следующей задачей агентки, по информации спецслужбы, было налаживать контакты с украинскими защитниками, чтобы установить места дислокации и перемещения подразделений ВСУ. Для этого она выехала с временно оккупированной территории в Запорожье.

Полученные координаты и данные о количестве личного состава и техники Сил обороны агент планировала передавать оккупантам через специально созданный анонимный телеграмм-канал. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили и нейтрализовали ее.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

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