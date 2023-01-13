Под видом розыска пропавших: оккупанты собирают данные защитников Украины, рассылая их родным смс с анкетами
Российские веб-ресурсы массово рассылают смс-сообщения семьям украинских Защитников с предложением заполнить анкету, которая поможет найти пленного на территории РФ или на оккупированных ею территориях Украины
Об этом сообщили на сайте Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
В частности отмечается, что под видом "помощи" семьям, разыскивающим пропавших без вести, спецслужбы России проводят сбор персональных данных, что в итоге может помешать положению Защитников в плену и помешает их освобождению.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными настоятельно рекомендует родным украинских военных:
игнорировать любые посторонние неофициальные сообщения;
не предоставлять никакой личной информации о своих родственниках подозрительным лицам/сайтам/телеграм-каналам;
сообщать о случаях незаконного сбора персональных данных в правоохранительные органы Украины.
"Ради безопасности украинских военных все вопросы, связанные с их пребыванием в плену, следует обсуждать с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными — единственным профильным государственным институтом, занимающимся вопросами помощи и освобождения из плена", - говорится в сообщении.
- Напомним, 10 января в Анкаре омбудсмены Украины и РФ при посредничестве Турции обсудили возвращение пленных.
- 11 января Лубинец в Анкаре обсудил с президентом Турции возвращение из плена РФ украинцев.
- Эрдоган в ближайшие дни планирует обсудить с Путиным и Зеленским открытие гуманитарного коридора между РФ и Украиной, предполагающего, в частности, вывоз украинских солдат на лечение в Турцию.
- 12 января сообщалось, что омбудсмены России и Украины в Анкаре провели уже три раунда переговоров, в ходе которых в первую очередь обсуждали обмен пленными и освобождение гражданских украинцев.
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