Об этом информирует Офис генерального прокурора.

"Столичная прокуратура сообщила о подозрении экс-научному сотруднику НАН Украины в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины", - говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что доцент кафедры одного из киевских университетов организовал незаконную переправку через границу мужчин призывного возраста как польских "студентов".

Злоумышленник делал поддельные документы - приглашения на обучение, студенческие билеты и справки об обучении в вузе Польши. Стоимость услуги составляла 1500 евро с человека.

Правоохранители задержали его при передаче средств. Экс-ученый получил €3 тыс.

Во время обысков найдены документация, банковские карты, компьютерная техника и деньги.

Подозреваемому избрали меру пресечения - содержание под стражей.

11 августа прокуратура разоблачила злоумышленников, которые в Черниговской области на лодке переправляли уклонистов в Беларусь.

В Украине за время действия военного положения разоблачили более 700 мужчин с фальшивыми справками о непригодности к службе в армии.

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