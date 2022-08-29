Под видом польских "студентов". Доцент кафедры киевского вуза переправлял военнообязанных через границу
Доцент кафедры столичного учебного заведения, экс-научный сотрудник Национальной академии наук Украины, переправлял военнообязанных мужчин через госграницу под видом польских "студентов". Злоумышленника задержали
Об этом информирует Офис генерального прокурора.
"Столичная прокуратура сообщила о подозрении экс-научному сотруднику НАН Украины в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины", - говорится в сообщении.
Следствие выяснило, что доцент кафедры одного из киевских университетов организовал незаконную переправку через границу мужчин призывного возраста как польских "студентов".
Злоумышленник делал поддельные документы - приглашения на обучение, студенческие билеты и справки об обучении в вузе Польши. Стоимость услуги составляла 1500 евро с человека.
Правоохранители задержали его при передаче средств. Экс-ученый получил €3 тыс.
Во время обысков найдены документация, банковские карты, компьютерная техника и деньги.
Подозреваемому избрали меру пресечения - содержание под стражей.
- 11 августа прокуратура разоблачила злоумышленников, которые в Черниговской области на лодке переправляли уклонистов в Беларусь.
- В Украине за время действия военного положения разоблачили более 700 мужчин с фальшивыми справками о непригодности к службе в армии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.48
Покупка 39.48Продажа 40.29
-
EUR
Покупка 39.31Продажа 40.35
- Актуальное
- Важное