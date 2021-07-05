Под видом кухонной доски: из Украины в США пытались вывезти старинную икону

Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни в Facebook .

"Киевские таможенники разоблачили незаконную попытку вывоза - с сокрытием от таможенного контроля, иконы "Смоленская Богородица (Одигитрия)", которая имеет историческую и культурную ценность национального уровня значения", - говорится в сообщении.





Согласно декларации, в международном почтовом отправлении из Днепропетровщины в американский штат Флорида направлялась применяемая кухонная доска.

"Однако во время таможенного контроля международного посылки вместо кухонного средства таможенники обнаружили деревянную икону с признаками старины размером 360х450х22-27мм, с изображением Богородицы с младенцем. Для таможенного оформления посылки свидетельства на право вывоза этой ценности таможенникам предоставлено не было ", - говорится в сообщении.

Как определили эксперты Национального музея истории Украины, обнаружена святыня - икона "Смоленская Богородица (Одигитрия)".





"Написанная иконописцем левобережной Украины, вероятно черниговской ячейки, в XIX столетии, и несмотря на повреждение поверхности огнем, имеет историческую и культурную ценность национального уровня значения", - говорится в сообщении.

Икона рекомендована для музеев исторического профиля и включения ее в Музейный фонд Украины. Обнаружена икона не рекомендуется для вывоза за границу (только для экспонирования после проведения реставрационных работ).

Как отмечается, таким образом, отправитель пытался скрыть икону от таможенного контроля.

По данному факту Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.





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