Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"Под утро враг атаковал область ракетами. Громко было в Новомосковском районе. Но, к счастью, местных жителей не задело", - написал он.

В результате атаки без света остались 10 тыс. человек в двух населенных пунктах, однако специалисты уже устранили проблему, дома заживили. Другие последствия атаки сейчас уточняются.