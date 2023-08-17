Под утро россияне атаковали Днепропетровщину ракетами
Российские террористы направили ракеты по территории Новомосковского района Днепропетровской области 17 августа
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
"Под утро враг атаковал область ракетами. Громко было в Новомосковском районе. Но, к счастью, местных жителей не задело", - написал он.
В результате атаки без света остались 10 тыс. человек в двух населенных пунктах, однако специалисты уже устранили проблему, дома заживили. Другие последствия атаки сейчас уточняются.
- В среду, 16 августа, оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области, известно о погибшем и 6 пострадавших.
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