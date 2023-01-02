Под утро рашистам было не до сна, - мэр Мелитополя о взрывах в городе
В ночь на 2 января во временно оккупированном Мелитополе раздавались звуки взрывов. Городской голова Иван Федоров отмечает утраты российских захватчиков
Об этом пишет из телеграммы мэр Мелитополя Иван Федоров .
"Под утро рашистам в Мелитополе было не до сна. В городе раздался громкий взрыв", - информирует городской голова.
Федоров отмечает, что российские захватчики должны бежать из украинских земель.
"Оккупанты должны наконец понять: пора кивать пятками с оккупированных территорий. Ведь здесь любителей чужой земли ждет только один финал - быть в ней и похороненными", - добавил мэр.
- Днем 23 декабря того год в центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области взорвали автомобиль российского коллаборанта, работавшего в "полиции", два человека пострадали.
- По состоянию на 25 декабря военные РФ не выпускали жителей временно оккупированных территорий, россияне приказывали бросать машины и идти в Запорожье пешком.
- 29 декабря 2022 года руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала в эфире телеканала "Еспресо", что Вооруженные Силы Украины продолжат давление на россиян в оккупированном Мелитополе Запорожской области - работа будет еще более мощной и она будет в течение длительного времени.
- Уже 30 декабря 2022 года мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что российские захватчики не выплачивают зарплату коллаборантам на временно оккупированных территориях.
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