Под утро рашистам было не до сна, - мэр Мелитополя о взрывах в городе

Об этом пишет из телеграммы мэр Мелитополя Иван Федоров .

"Под утро рашистам в Мелитополе было не до сна. В городе раздался громкий взрыв", - информирует городской голова.

Федоров отмечает, что российские захватчики должны бежать из украинских земель.

"Оккупанты должны наконец понять: пора кивать пятками с оккупированных территорий. Ведь здесь любителей чужой земли ждет только один финал - быть в ней и похороненными", - добавил мэр.

Днем 23 декабря того год в центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области взорвали автомобиль российского коллаборанта, работавшего в "полиции", два человека пострадали.

По состоянию на 25 декабря военные РФ не выпускали жителей временно оккупированных территорий, россияне приказывали бросать машины и идти в Запорожье пешком.

29 декабря 2022 года руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала в эфире телеканала "Еспресо", что Вооруженные Силы Украины продолжат давление на россиян в оккупированном Мелитополе Запорожской области - работа будет еще более мощной и она будет в течение длительного времени.

Уже 30 декабря 2022 года мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что российские захватчики не выплачивают зарплату коллаборантам на временно оккупированных территориях.