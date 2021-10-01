Под угрозой заключения: Саакашвили заявил о возвращении в Грузию, его политсила и полиция об этом не знают

Об этом он написал в Facebook.

"Доброе утро Грузия, уже из Грузии через восемь лет", - отметил Саакашвили.



ВВС сообщает, что Саакашвили опубликовал видеообращение, где он, вероятно, находится на набережной Батуми.

Экс-президент призвал всех прийти на выборы 2 октября.

Он призвал 3 октября грузин собраться и "защитить результаты выборов".

В партии Единое национальное движение, которую он основал сообщили On.ge , не знают деталей возвращения экс-президента.

Полиция сообщила, что не располагает информацией о том, что Саакашвили в Грузии.

На родине против Саакашвили - четыре уголовных дела, по двум из них приговоры: за превышение служебных полномочий его приговорили к шести годам тюрьмы, за злостное превышение полномочий - до трех лет.