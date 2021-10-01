Под угрозой заключения: Саакашвили заявил о возвращении в Грузию, его политсила и полиция об этом не знают
Бывший грузинский президент Саакашвили сообщил, что уже прибыл в Грузию
Об этом он написал в Facebook.
"Доброе утро Грузия, уже из Грузии через восемь лет", - отметил Саакашвили.
ВВС сообщает, что Саакашвили опубликовал видеообращение, где он, вероятно, находится на набережной Батуми.
Экс-президент призвал всех прийти на выборы 2 октября.
Он призвал 3 октября грузин собраться и "защитить результаты выборов".
В партии Единое национальное движение, которую он основал сообщили On.ge , не знают деталей возвращения экс-президента.
Полиция сообщила, что не располагает информацией о том, что Саакашвили в Грузии.
На родине против Саакашвили - четыре уголовных дела, по двум из них приговоры: за превышение служебных полномочий его приговорили к шести годам тюрьмы, за злостное превышение полномочий - до трех лет.
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