Угроза уменьшения транзита для ГТС Украины: Молдова и Румыния достроили совместный газопровод

Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину, сообщает НВ .

"Труба "Яссы-Кишинев" дает нам доступ на европейский энергетический рынок, я говорил с румынскими чиновниками о возможности поставок газа", - рассказал Спину.

Газопровод строился почти десять лет. Его основная цель - диверсифицировать поставки газа в Молдову. До сих пор 100% поставок газа в Молдову приходятся на Газпром (транзитом через ГТС Украины).

Молдова и РФ не договорились о продлении контрактуа, срок действия которого истек 30 сентября.

Стороны решили временно продлить договор на прежних условиях на один месяц



Комментируя переговоры, Спину заявил, что стороны пытаются "решить несколько вопросов, которые накопились в отношениях с Молдовагазом. Речь идет об исторических долгах правобережной Молдовы (без учета Приднестровья)", - сказал он.

Долг Молдовы за газ составляет $450 млн.