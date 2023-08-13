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Под угрозой обесточивания находятся несколько шахт в Луганской области, - ОВА

13 августа, 2023 воскресенье
08:45
Война с Россией

Шахты временно оккупированного Должанска и окрестных населенных пунктов Луганской области находятся под угрозой обесточивания из-за долгов за электроэнергию

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Он отметил, что на захваченных россиянами шахтах региона накопились многомиллионные долги за потребленную электроэнергию. В частности, местное объединение "Востокуголь" уже отключено от электропитания.

По словам главы ОВА, платить предприятиям нечем, ведь уголь из шахт вывозят на территорию России, а деньги оттуда не поступают.

Оккупационная администрация города и так называемой ЛНР хранят молчание.

Оккупанты не выплачивают жителям зарплаты с 2022 года

Кроме этого, Лысогор рассказал , что во временно оккупированном Северодонецке наблюдается значительная проблема с выплатой зарплаты местным жителям.

"Если для оккупационных властей деньги находятся регулярно, как и для медиков, понятно почему, то многие не видели денег еще с 2022 года", - подчеркнул глава ОВА.

Лысогор добавил, что в начале 2023 года появлялись первые недовольные такой ситуацией среди населения, однако на них мало кто обращал внимание. Так что с тех пор проблему никто не решал.

"В частности, люди, которые устроились на коммунальные предприятия города, ничего не получают с февраля. А те, кто остался в Северодонецке и надеются на какое-то чудо на "Азоте", живут без средств уже восьмой месяц", - рассказал глава Луганской ОВА.

  • 22 июля сообщалось, что на временно оккупированных территориях Луганской области россияне сочли неперспективными еще девять угледобывающих предприятий и решили их ликвидировать.
Луганщина
оккупированные территории
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Юрий Бутусов
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