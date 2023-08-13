Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Он отметил, что на захваченных россиянами шахтах региона накопились многомиллионные долги за потребленную электроэнергию. В частности, местное объединение "Востокуголь" уже отключено от электропитания.

По словам главы ОВА, платить предприятиям нечем, ведь уголь из шахт вывозят на территорию России, а деньги оттуда не поступают.

Оккупационная администрация города и так называемой ЛНР хранят молчание.

Оккупанты не выплачивают жителям зарплаты с 2022 года

Кроме этого, Лысогор рассказал , что во временно оккупированном Северодонецке наблюдается значительная проблема с выплатой зарплаты местным жителям.



"Если для оккупационных властей деньги находятся регулярно, как и для медиков, понятно почему, то многие не видели денег еще с 2022 года", - подчеркнул глава ОВА.

Лысогор добавил, что в начале 2023 года появлялись первые недовольные такой ситуацией среди населения, однако на них мало кто обращал внимание. Так что с тех пор проблему никто не решал.

"В частности, люди, которые устроились на коммунальные предприятия города, ничего не получают с февраля. А те, кто остался в Северодонецке и надеются на какое-то чудо на "Азоте", живут без средств уже восьмой месяц", - рассказал глава Луганской ОВА.