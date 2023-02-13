Под Угледаром ВСУ разбили большую колонну оккупантов, - полковник СБУ Костенко

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Фронт стал менее подвижным, россияне где-то продавливают наши позиции своей массой. Россия потеряла много живой силы и техники после поражения под Угледаром. ВСУ разбили большую колонну, уничтожен танковый батальон армии РФ. На Донецком направлении россияне берегли технику и использовали только личный состав. Хорошо поработала украинская разведка. Хорошо поработали ребята, которые были на наблюдательных постах, которые обнаружили противника. Разведка вовремя выявила выдвижение противника и вовремя были подтянуты резервы и артиллерия ВСУ", - отметил Костенко.

По словам полковника СБУ, россияне долго штурмовали Угледар личным составом с небольшим количеством техники, потом танков стало больше.

"Противник думал, что большим количеством техники сможет испугать и продавить ВСУ, но у врага было мало места для маневров. Россияне шли колонной из-за того, что не имели возможности идти по полю. Была плохая погода, и это поле было заминировано. Они не имели оперативного пространства. Также перед оккупантами стояли задачи и сроки по захвату Угледара. Все эти факторы привели к разгрому захватчиков под Угледаром", - пояснил Костенко.

В минобороны Великобритании рассказали, что за последние две недели россияне понесли наибольшие потери с первой недели полномасштабного вторжения в Украину.

С понедельника, 13 февраля, гражданские лица и пресса смогут въезжать в Бахмут только по спецпропускам







