Под Угледаром РФ потеряла 5-тысячную бригаду морпехов и 130 единиц техники, - Украина в ОБСЕ
В битве за Угледар российская армия потеряла почти полностью 5-тысячную бригаду морской пехоты, а также по меньшей мере 130 единиц военной техники, включая 36 танков
Об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Наталья Костенко во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ, пишет Укринформ.
"На прошлой неделе наступление на Угледар в Донецкой области было катастрофическим для российской армии. россияне почти полностью потеряли 5-тысячную бригаду морской пехоты при попытке штурма позиций Вооруженных Сил Украины. В течение недели в этом районе было уничтожено около 130 единиц военной техники, включая 36 танков ", – сказала она.
По словам Костенко, за потерями в одном бою битва за Угледар уже стала для российских вооруженных сил одной из самых тяжелых с момента полномасштабного вторжения в Украину. Кроме того, неудачная попытка захватить Угледар "подтвердила слабую системную подготовку мобилизованных россиян".
"Сейчас самые ожесточенные боевые действия идут на Купянском, Лиманском, Авдеевском, Бахмутском и Новопавловском направлениях, где каждый день, как пушечное мясо российское командование бросает в бой новые волны неопытных новобранцев и бывших заключенных. В результате тактики России времен войны ее войска продолжают нести большие потери, которые в некоторых подразделениях достигают до 80% личного состава", - сообщила также заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ.
Со всем тем, Кремль пока не демонстрирует даже признаков готовности прекратить развязавшуюся войну, и даже наоборот – интенсифицирует военные усилия и звенит ядерным оружием, что "свидетельствует о том, что Российская Федерация полна решимости вести войну, несмотря на возможные последствия для мира и даже для собственного народа».
На этом фоне Костенко указала на важность поддержки предложенной Украиной Формулы мира, которая "призвана положить конец агрессивной войне России против Украины и восстановить безопасность для всего мира".
- Заместитель городского головы Угледара Максим Вербовский считает , что россияне пытаются захватить город, чтобы разрушить логистику ВСУ в Донецкой области.
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