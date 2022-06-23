Об этом сообщает информационное агентство Vlasti.net со ссылкой на показания местных жителей.

Стало известно, что на Запорожье российские захватчики демонтировали и вывезли солнечные панели электростанции СЭС 50 МВт Тоkmak Solar Energy, расположенной возле города Токмак.

Отмечается, что указанная СЭС является самой большой в Украине солнечной электростанцией. Ее площадь равна 96 га, что по масштабам составляет около 100 футбольных полей. Мощность станции составляла 50 МВт.

По данным местных жителей, солнечные панели россияне разбирали, упаковывали и вывозили в течение длительного времени.

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