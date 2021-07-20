Под судом по депортации белорусского анархиста из Украины произошли столкновения
Под стенами апелляционного суда в Киеве, где проходит заседание по делу белорусского активиста Алексея Боленкова, произошла стычка
Об этом сообщает Укринформ .
Под зданием суда собрались группа поддержки Боленкова и его оппоненты. Между ними возникла перепалка, после которой стороны забрасывали друг друга яйцами и распыляли газ из баллончика.
Полиция остановила схватку.
Сегодня состоялся митинг с требованиями прекратить преследование Боленкова и отменить решение о его депортации.
Оппоненты заявляют, что он один из основателей террористической леворадикальной группировки "Ревдия" и его надо депортировать.
- Сотрудники Нацполиции и Службы безопасности Украины обыскали квартиру белорусского анархиста Алексея Боленкова в Киеве и предупредили его о принудительном выдворении с территории Украины
- Боленков обжаловал решение о депортации.
- Шевченковский районный суд Киева 22 июня отказал в удовлетворении жалобы адвокатов активиста.
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