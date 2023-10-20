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Под стражу взят житель Харьковщины, который согласился руководить созданным оккупантами "газораспределительным предприятием"

20 октября, 2023 пятница
10:49
Война с Россией

Жителю Купянска сообщили о подозрении и заключили под стражу за помощь оккупантам в создании и управлении "газораспределительным предприятием" на базе украинского предприятия

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Следствие установило, что 56-летний бывший инженер Купянского управления магистральных газопроводов поддержал россиян во время оккупации города, в частности, помог оккупантам создать фейковое газовое предприятие на материально-технической базе украинского предприятия, а уже в июне 2022 года россияне назначили мужчину его руководителем .

В прокуратуре отмечают, что фигурант точно знал, что "предприятие" будет действовать в пользу оккупационной армии, а его задача - обеспечение деятельности магистральных газопроводов путем подкачки газа из РФ, заранее отключившись от газотранспортной системы Украины.

В должности руководителя подозреваемый давал указания подчиненным рыть траншеи и строить другие фортификационные укрепления для окупантов, используя захваченную технику украинского предприятия. Также он разрешил россиянам пользоваться помещениями предприятия для размещения автомобилей "народной милиции" с целью их сохранения от обстрелов.

Оккупанты обещали мужчине, что он будет получать зарплату за помощь в размере 50 тыс. российских рублей, но из-за деоккупации региона деньги от "новой власти" ему так и не поступили.

СБУ сообщает , что коллаборант подсказывал командованию российских войск локации для маскирования и хранения их бронетехники и боеприпасов на территории района. Также он готовил объекты оккупационных органов и военных группировок РФ к отопительному сезону 2022 года.

После освобождения Купянска мужчина пытался "залечь на дно", чтобы избежать правосудия, однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали, говорится в сообщении.

Прокуратура сообщила ему о подозрении за пособничество государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины), а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Фото: telegram Харьковская областная прокуратура

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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Криминал
Украина
Россия
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Харковщина
Купянск
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