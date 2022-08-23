Под Славянском украинские воины уничтожили башню с радиоэлектронными средствами армии РФ

Об этом информирует в телеграмме Государственная пограничная служба Украины .

"Четко! Есть попадание. Под Славянском пограничники с бойцами ДШУ накрыли башню с радиоэлектронными средствами врага", - комментируют военные.

На южном направлении воздушная разведка Госпогранслужбы полностью уничтожила российскую технику.

В Донецкой области 20 августа ВМС ВСУ ранили и убили 12 кафиров, два вражеских танка, авто с боекомплектом, самоходную гаубицу "Гиацинт-С".

С 24 февраля по 23 августа РФ потеряла в Украине около 45 550 рашистов, 1921 танк и 4238 бронированных машин, 196 крылатых ракет и 817 дронов.

В Запорожье военные территориальной обороны подбили и посадили беспилотник российских оккупантов.

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