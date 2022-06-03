Под Северодонецком ранили двоих журналистов Reuters. Погиб водитель

Об этом сообщает CNN .

"Во время поездки репортеров, двое журналистов Reuters получили несерьезные ранения, попав под обстрелы по пути в Северодонецк", - прокомментировали в агентстве ранения своих работников.

В Reuters уточнили, что медийщики ехали в авто, которое предоставили "российские боевики из так называемых "республик" и машиной управлял человек, отправленный боевиками. Водитель погиб от полученных травм".

Агентство выразило свое сожаление и соболезнования семье погибшего водителя. Reuters не обнародует подробности инцидента.

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23 марта журналистка российского издания The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве во время выполнения редакционного задания.

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