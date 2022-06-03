Под Северодонецком ранили двоих журналистов Reuters. Погиб водитель
Двое репортеров международного агентства Reuters получили ранения в результате обстрелов под Северодонецком, а их водитель погиб
Об этом сообщает CNN .
"Во время поездки репортеров, двое журналистов Reuters получили несерьезные ранения, попав под обстрелы по пути в Северодонецк", - прокомментировали в агентстве ранения своих работников.
В Reuters уточнили, что медийщики ехали в авто, которое предоставили "российские боевики из так называемых "республик" и машиной управлял человек, отправленный боевиками. Водитель погиб от полученных травм".
Агентство выразило свое сожаление и соболезнования семье погибшего водителя. Reuters не обнародует подробности инцидента.
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