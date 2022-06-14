Под Северодонецком оккупанты сосредоточили около 900 средств артиллерии - гораздо больше, чем в ВСУ, - военный эксперт Сергей Згурец

Об этом говорится в колонке Сергея Згурца на Еспресо.TV.

"Противник массово использует артиллерию. Это один из компонентов, который позволяет теснить нашу оборону. По определенным оценкам, на участке Северодонецка враг сконцентрировал около 900 артиллерийских средств – это очень много, это гораздо больше, чем то, что мы имеем сегодня в украинской армии. Это как раз позволяет реализовать эту стратегию противодействия обороне непосредственно в том числе в Северодонецке", - считает Сергей Згурец.

Эксперт отметил, что для обеспечения украинской группировки остался только один мост – другие уничтожили кафиры. По мнению Сергея Згурца, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от наличия средств, сил и резервов.

"Подтвердилась информация, что российские войска взорвали один из мостов, соединяющих Северодонецк и Лисичанск. Таких мостов раньше было 3, сейчас остался только один. И именно по нему остается все логистическое обеспечение той группировки, которая находится в Северодонецке. Возникает вопрос, каким образом и зачем были взорваны мосты, потому что в перспективе это создает проблемы и для российских войск, но есть подход в том, что враг параллельно пытается осуществлять наступление по направлению Устиновка, Тошковка, Орехов, а это как раз населенный пункт, расположенный за Северским Донцем, и таким образом враг хочет выйти на Лисичанск без необходимости штурмовать эту реку.Посмотрим, как будет на самом деле, однако все попытки двигаться непосредственно в направлении Тошковка и Устиновка были отражены украинскими военными.Так что в принципе динамика вокруг Северодонецка понятна, но будущее зависит от средств, сил и резервов.Известно, что ВСУ перебросили определенную часть сил в этот участок, поэтому думаю, что это к ли сдерживать это преобладание артиллерии", - пишет Згурец.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил , что Украине для победы над Россией нужны 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 дронов.

Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал потребность Украины в 1000 гаубицах и 300 РСЗО, заявив, что его страна готова "предоставить все и помочь Украине быть успешной"