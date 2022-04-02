Под Северодонецком оккупанты перебили газопровод, почти вся Луганщина осталась без газа, - глава ОВА Гайдай
Российские оккупанты под Северодонецком перебили газопровод диаметром 500 мм и оставили почти всю Луганскую область без газоснабжения
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в telegram.
По его словам, российским снарядом поврежден газопровод диаметром 500 мм.
"Место аварии находится в зоне активных боевых действий. Сейчас у ремонтников нет возможности туда добраться. Некоторое время после попадания пылал газ, но нам удалось своевременно перекрыть все задвижки. Угрозы населению и окружающей среде нет. Впрочем, без газа остались Северодонецк и близлежащие населенные пункты – примерно 60 тыс. абонентов”, – написал Гайдай.
Он добавил, что в общей сложности без газоснабжения осталось 36 населенных пунктов – 131 944 абонента.
- 30 марта Сергей Гайдай заявил, что на подконтрольной украинскому правительству части Луганщины в результате боевых действий разрушены почти все коммуникации , а их ремонт невозможен из-за сильных повреждений.
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