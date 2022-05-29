Под Северодонецком оккупанты несут огромные потери в технике и личном составе, - боец ВСУ Кирилл Сазонов
Политолог и боец ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что захватчики несколько раз попытались форсировать реку Сиверский Донец, но понесли огромные потери в личном составе и технике
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Сейчас как таковой линии фронта нет. Больше работают мобильные группы. Теоретически небольшими силами можно захватить большую территорию, но удержать ее невозможно. Сейчас главная задача – защита собственных сил. То есть не терять людей и технику. Поэтому Украина ведет достаточно динамичную маневренную войну. Враг в этом нам уступает. Мы действуем по стандартам НАТО, а наши командиры имеют боевой опыт еще с 2014 года. Россияне же действуют еще по стандартам книг Жукова", - пояснил Сазонов.
Сазонов также рассказал, что город Северодонецк не является стратегически важным в настоящее время населенным пунктом.
"Город Северодонецк очень раздражает россиян, хотя в настоящее время никакого стратегического значения не имеет. Этот город раздражает россиян тем, что находится на другой стороне реки Сиверский Донец. Проблема для россиян заключается в том, что они не могут форсировать реку Сиверский Донец в этом районе. Они упираются в Лисичанск и делали попытки форсировать реку несколько раз, в этом районе они несут огромные потери в технике и личном составе Город Северодонецк находится на той территории, которую в большинстве удерживает враг. Однако, главная цель оккупантов - выйти к Бахмуту. то есть окружить наши силы и заявить, что они вышли на административные границы Луганской области", - добавил Сазонов.
- 29 мая руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк заявил, что украинские силы в городе находятся в "сложной оборонной позиции".
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что украинские военные отбросили россиян от критически важной трассы Лисичанск - Бахмут на расстояние в 2 км.
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